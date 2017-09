Expoziția de debut foto s-a intitulat "Ballerina Project" si a avut loc în cadrul festivalului "Bucharest Photofest". Cea de-a doua expozitie, intitulata 89% RURAL,poate fi vizionat la Carturesti Carusel, in cadrul aceluiasi festival. Am stat de vorba cu Alberto despre fotografie, romani, Romania.

Cum a aparut ideea acestui proiect fotografic?

Ideea a aparut in urma cu un an la inceputul turneului in timp ce cantam in comune si orase mai mici. Dorinta de a imortaliza discrepantele sociale, nivelul scazut de trai si acea atmosfera rurala a dus la acest proiect care a durat aproape noua luni de zile.

De ce doar 89% rural? Restul pana la 100% ce e?

Aici este un joc de cuvinte. Foarte multe lucruri nu s-au schimbat dupa 1989 in afara de gardul proaspat vopsit, vesnicele termopane albe si supermarketurile colorate. 89% pentru ca... 11% reprezinta orasele importante ale tarii pe care le putem numara pe degete. In rest suntem o tara rurala (in special ca mentalitate) chiar daca poate nu ne place sa recunoastem acest lucru.

De pe scena se vede frumos, din spatele scenei insa lucrurile stau cu totul altfel. Jocurile de culise nu au incetat niciodata nicaieri in lume iar scena este in final un act artistic, un teatru.

Ce te supara cel mai tare la societatea romaneasca?

Cel mai tare ma supara lipsa de cultura, ignoranta, invidia, mediocritatea, egoismul, coruptia si rautatea oamenilor despre care se vorbeste doar in soapta. Iar aici nu este vorba de pesimism ci de un tablou cat se poate de realist. Nu vreau sa generalizez... sa nu se inteleaga gresit, au inceput sa se intample si lucruri frumoase. Dar sa nu uitam un lucru, cu aceste probleme se confrunta si o parte din celelalte tari europene.

Ce apreciezi la romani?

Inventivitatea. Gasim solutii pentru fiecare situatie indiferent de conjuncturi. Vorba aia... "fiecare se descurca cum poate".