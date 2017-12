1. Ce legatura exista intre antreprenoriat si pasiunea pentru gatit? Cum v-ati descoperit dragostea pentru arta culinara?

Gatitul si mancarea au fost intotdeauna o parte integranta a vietii si a educatiei mele. Provin dintr-o familie unita, pentru care a lua masa impreuna era cel mai important moment al zilei, obisnuiti fiind sa ne adunam cu totii, impartasindu-ne gandurile, emotiile si mancarea. Sotia mea Alexandra, fiul meu Adrian si cu mine pastram aceasta traditie. Gatim impreuna si petrecem timp de calitate in acest fel. Cand vine vorba despre viata noastra publica, ne place sa invitam prieteni acasa, sa mancam si sa ne bucuram de simplitatea si autenticitatea acestor momente. Transformarea unei pasiuni naturale, innascute, intr-o afacere, a fost un pas usor si firesc.

2. Avand in vedere experienta dumneavoastra multiculturala, ce loc considerati ca ocupa Bucurestiul pe harta culinara a lumii?

Cred ca bucataria romaneasca nu poate fi definita la fel de usor cum am defini bucataria italiana sau pe cea franceza. Este rezultatul unui potpuriu de influente multiculturale de secole, fapt pe care eu, personal, il gasesc minunat. Influentele externe reprezinta piatra de temelie a inovatiei, evolutiei si experientei. Am calatorit in toate colturile tarii, de la Portile de Fier la Oradea, Iasi, Galati, Constanta, Harghita, Transilvania si Prahova, pentru a enumera doar unele dintre destinatii. In fiecare loc am gasit delicatese culinare diverse si rafinate, cu influente sarbesti, germane, maghiare si turcesti. Este incredibil cat de variate pot fi aceste experiente. Ce mi-as dori sa vad mai mult ar fi o capacitate sporita de export si de promovare la nivel global a diversitatii si gustului traditiilor si inovatiilor locale. Romania se afla inca in stadiul de a fi descoperita si apreciata de restul lumii. Credeti-ma, majoritatea strainilor nu au idei sau asteptari clare despre frumusetea, traditiile si cultura acestei tari incredibile. Cand ajung in Romania raman uimiti de ceea ce descopera aici, devenind astfel, pentru noi, excelenti „ambasadori” in cercul lor de cunostinte si in tarile lor.



3. Cum a inceput povestea CulinaryOn?

CulinaryOn s-a lansat in 2012 - de fapt, anul acesta, in noiembrie, am aniversat cinci ani de la deschidere. Cei trei parteneri fondatori, Alex, Giulio si Vera, au deschis initial primele doua studiouri la Moscova. In 2014, s-au extins la cinci studiouri si doua sali de conferinte. In 2015, a fost inaugurat CulinaryOn Singapore, cu patru studiouri si o sala de conferinte, urmata de o alta locatie, tot la Moscova, cu doua studiouri. Apoi a venit randul Bucurestiului, oras in care beneficiem de cea mai mare arie de desfasurare, pe o suprafata de 1.300 mp., cu o capacitate de pana la 200 de persoane, trei studiouri, doua sali de conferinte si o camera VIP. Urmeaza o noua deschidere pe 21 decembrie, de data aceasta la Sankt Petersburg.

4. Cum explicati conceptul CulinaryOn celor care intra in bucatarie doar pentru a-si face cafeaua?

As spune: VINO, VEZI, EXPERIMENTEAZA. Nu exista o modalitate mai buna de a explica! Dupa ce am declarat ca oferim Distractie, Implicare si Experienta culinara personalizata, am fost definiti in 2015, de catre publicatia Business Times din Singapore, drept „Disneyland-ul Scolilor Culinare”. Majoritatea oaspetilor nostri nu se pricep neaparat sa gateasca, dar stiu sa se distreze si sa aprecieze cele mai fine detalii ale vietii. Suntem catalizatorul care conduce acest proces. CulinaryOn Bucuresti (precum Moscova, Singapore si Sankt-Petersburg) este un loc uimitor, cu oameni incredibili. Oferim cele mai inalte standarde de ospitalitate intr-un cadru modern, industrial, dar totodata confortabil. CulinaryOn este despre experienta oferita oaspetilor nostri dragi. L-as cita aici pe Walt Disney: "Nu magia face ca lucrurile sa functioneze, ci munca pe care o depunem face magia", iar aceasta este esenta CulinaryOn.

5. Cum arata o experienta CulinaryOn completa, din momentul in care oaspetii intra in studioul vostru?

Iata o intrebare buna la care este dificil de raspuns, deoarece nicio experienta nu este la fel cu alta. Cu siguranta incepem prin a va oferi un pahar uimitor de Prosecco! Apoi, totul este surpriza. De obicei, un eveniment dureaza de la aproximativ trei ore si jumatate pana la patru ore, din momentul in care invitatii ajung aici si pana la sfarsit. Totul depinde, desigur, de nevoile oaspetilor nostri, atunci cand ne referim la evenimente corporate si private. Daca obiectivul acestora este sa se distreze din plin, ne indreptam atentia spre furnizarea unor servicii suplimentare, precum Sabotage Kitchen, Pizza War, Mystery Boxes etc., gandite special sa ridice nivelul de implicare si amuzament. Daca nevoile sunt orientate catre lucrul in echipa si competitie, oferim servicii care imping limitele participantilor in aceasta directie. Dar punctele noastre forte, comune tuturor evenimentelor, sunt reprezentate de profesionalismul si angajamentul echipei CulinaryOn, trei feluri de mancare delicioase pregatite de oaspeti si savurate la CulinaryOn, vinuri extraordinare (in special propria gama, WineOn: vin rosu din Toscana si vin alb din Piemont, ce pot fi degustate numai la CulinaryOn) si o experienta unica, complet distincta de ceea ce se intampla in alte locatii mai traditionale, care tind sa fie prea academice, mai putin captivante, cu o abordare mai degraba teoretica, pedagogica. Suntem 100% implicati activ, prin educatie si distractie - edutainment.