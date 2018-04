O stim demult pe Giulia. O stim de la inceput, ca sa zicem asa. Intre timp, pustoaica aceea de 16 ani “care mergea la mare” a devenit mama. Timpul desi merge discret impreuna cu noi, la Giulia n-am impresia ca o schimba. Si-a pastrat hazul acela de pustoaica, asezonat cu putina maturitate necesara mamelor ca s-o scoata la capat. Deci, Giulia, in cateva intrebari decisive.

Ce-ai invatat de cand esti mama?

Am invatat sa imi prioritizez viata. Muncesc enorm de mult dar, in aceeasi masura, imi doresc sa stau si cu familia. Poate ca pare imposibil insa am descoperit ca nu e daca te organizezi foarte bine.

Cum te-a schimbat?

M-am schimbat enorm de cand am devenit mama dar, cred ca cel mai important lucru este faptul ca am invatat sa lupt cu toate puterile pentru ceea ce imi doresc.

Ce-ti lipseste din ceea ce se intampla inainte?

Imi lipseste timpul petrecut doar eu cu mine.

Ma gandeam ca te stiu de-o viata si ai doar 33 de ani. Tu cum te simti? Ca la ce varsta?

M-a intrebat cineva de curand ce varsta am si am raspuns cu nonsalanta: 27. Asadar am ramas pe acolo cu varsta. Mi-as dori sa mai am 27 dar cu gandirea si dorintele de acum. Cred ca am facut foarte multe lucruri pana la varsta asta insa, uitandu-ma inapoi sunt sigura ca daca m-as fi organizat mai bine puteam face mult mai mult.

Ai devenit celebra de cand erai pustoaica, ti-a fost greu sa nu o iei razna? Celebritatea asta venita devreme nu-i usor de dus.

Am luat-o razna de nenumarate ori. Singurul meu regret este ca nu am stiut sa ma bucur indeajuns de toate lucrurile frumoase care mi s-au intamplat de-a lungul vietii.

Cand te certi cu Vlad despre ce va certati?

In principiu de la organizare. Nu e tocmai punctul lui forte si atunci ma ocup eu insa, atunci cand nu vrea sa ma asculte apar divergentele. Glumesc! Eu mi-as dori sa fie mai ponderat in general, sa nu mai fie atat de impulsiv, iar el cred ca isi doreste sa nu mai fiu atat de control freak.

Cand va impacati, cum va impacati?

Nu avem timp sa ramanem certati asa ca dupa 5-10 minute ne trece de la sine. Nu facem nimic deosebit pentru a ne impaca.

In ultimul an, cand vi s-a parut viata mai frumoasa?

Viata e din ce in ce mai frumoasa datorita copiilor nostri. Am prea multe momente frumoase care imi vin in minte ca sa nominalizez doar unul.

Ce-ti mai doresti?

Sanatate si putere de munca.