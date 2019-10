Cum ne purtăm cu bebe în primele săptămâni după naștere? 5 Sfaturi pentru proaspeții părinți

Felicitări! Ați trecut într-una dintre cele mai frunoase etape ale vieții, aceea în care deveniți părinți. Alături de copilul vostru veți crește și voi, va veți reeduca și va veți bucura secundă de secundă de această minune care a venit în viață voastră.

Putem spune că nu există o legătură mai strânsă decât cea dintre părinte și copil. Poate că nici dragoste necondiționată nu există ca cea dintre părinte și copil.

Sigur că în această nouă viață alături de copil se mai strecoară și zile mai puțin bune, iar primele griji și greutăți din viața de părinte pot să apară chiar devreme, în primul an de viață al celui mic, atunci când multe întrebări și nelămuriri apar legate de creșterea, îngrijirea și sănătatea bebelușului. Dar da, știm deja că un copil nu vine cu manual de instrucțiuni, însă mai mulți specialiști din lumea întreagă au scris deja articole și cărți prin care răspund celor mai multe intrebari ale proaspeților părinți.

Un copil are nevoie de hrană adecvată pentru a crește și de iubire și atașament pentru dezvoltarea creierului.

Ei bine, despre relația părinte-copil vom vorbi, pe scurt, în acest articol, extrăgând câteva sfaturi din experiența personală și nu numai și demontand câteva mituri despre creșterea micuțului bebeluș.

Legătura afectivă dintre părinți și bebeluși în primele luni de viață

Sigur că aceste sfaturi sunt practice și când copilul este mai mare, dar e bine de știut că încă de la naștere le putem adopta.

Copiii au nevoie să fie ținuți în brațe, dezmierdati, sărutați, atinși, au nevoie să li se vorbească și să li se cânte. Astfel de gesturi contribuie la crearea unei legături părinte-copil plină de siguranță și iubire, așa-numitul “atașament sigur”. De asemenea dezvoltarea unor relații timpurii cu străinii va avea o influență esențială în dezvoltarea copilului, acesta învățând că mediul este sigur, învățând să se exprime.

Primele săptămâni sunt cumva încununate de rutină, timpul se rezumă în special la alăptare, schimbatul scutecelor, îmbăierea și somnul celui mic. Dar timpul trece repede și bebe crește de asemenea repede. În curând perioadele de veghe devin mai lungi, astfel că îi putem dedica celui mic tot mai mult timp. Tratat cu afecțiune la fiecare interacțiune, atins cu blândețe și dezmierdat cu vorbe frumoase, micuțul învață că este în siguranță.

Profitați de momentele când bebelușul este treaz și activ pentru a va cunoaște cât mai bine și pentru a lega o relație strânsă și un atașament sigur.

1. Dezmierdati și atingeți bebelușul .

Nou-născuții sunt sensibili la schimbările de mediu, presiune și temperatura. Așadar este firesc să le placă să fie ținuți în brațe, alintați, sărutați, legănați, plimbați, le place de asemenea să li se faca masaj. Jucați-va cu mânuțele lui, cu degețelele, cu piciorușele și părul lui.

2. Țineți bebelușul în brațe , nu va temeți că se va învața așa sau că îl răsfățați prea mult . Plimbați -va cu bebelușul în brațe și chiar dansați .

Răspundeți cererilor pe care bebelușul vi le transmite. În primele săptămâni, aceste cereri constau în sunete emise de bebe, mișcări sau expresii faciale, stabilirea contactului vizual – semne că bebelușul are nevoie de interacțiune, sau dusul manutelor în guriță sau chiar plâns – semne că bebelușului îi este foame sau are un disconfort (în special în cazul plansului). În plus, atunci când ținem micuții în brațe, ne pot asculta bătăile inimii, așa cum făceau când se aflau în burtică. Știați că bebelușii și copiii mici recunosc bătăile inimii mamei? Urmăriți ACEST CLIP

3. Vorbiți , citiți și cântați bebelușului .

Chiar și bebelușii iubesc muzica și cu atât mai mult vocea mamei. Aceste cuvinte și cântece vor îmbunătăți apropierea de cel mic, dar și vocabularul acestuia mai târziu. Bebelușii preferă sunetele cristaline și ritmate.

4. Priviți în ochi bebelușul .

Lăsăți bebelușul să va vadă fața și priviți-l în ochi ori de câte ori aveți ocazia. Astfel cel mic va cunoaște mai bine, chiar va va atinge față, va va studia trăsăturile și va începe sa va răspundă la zâmbet.

5. Construiți ritualuri plăcute zilnice.

Experiențele pozitive repetate îi construiesc copilului o senzație de siguranță. Sigur, nu trebuie să neglijăm nici spontaneitatea și adaptabilitatea, dar acestea le vom modela peste câteva luni de zile.

În primele luni de viață însă baia, schimbatul scutecului, hrănirea celui mic trebuie să se realizeze într-un mediu calm, plăcut, încununat de blândețe și afecțiune. Nu este obligatoriu să respectați o anumită ora pentru baie de exemplu, puteți îmbăia bebelușul când considerați că este nevoie în zi. Sigur că majoritatea părinților preferă seara, înainte de somnul de noapte. Sunt de asemenea părinți care îmbăiază bebelușul și ziua, mai ales după vârstă de 1-2 luni, când îi pot pune micuțului colacul de baie în jurul gâtului, cu care cel mic înoată, are libertate în apă, se bucură de mișcarea pe care nu o poate realiza decât în apă și practic va nbeneficia de toate efectele pozitive ale hidroterapiei la vârste mici (aceste băi ajută inclusiv la masajul burticii realizat de undele apei, care diminuează disconfortul creat de colici).

Va

și

câteva

cărți

sau

viață

ai

recomandde parenting, ideale pentru primulchiar primii ani decopilului:

Ghidul primului an din viata copilului – Clinica Mayo

Parenting neconditionat – Alfie Kohn

Bebelusul meu intelege tot – Aletha Solter

Jocul atasamentului – Aletha Solter

Creierul copilului tau – Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson‎

Lacrimi si crize de furie – Aletha Solter

