Arthur Datcu: Feminitatea înseamnă frumsețe interioară

Am stat de vorbă cu Arthur despre modă, feminitate, creațiile sale dar și despre piesele vestimentare care nu trebuie să lipsească din garderoba unei femei cu stil.

Creatorul de modă Arthur Datcu a fost una dintre revelațiile ediției din acest an a prestigiosului eveniment ”Soirees de la Mode 22” dedicate memoriei designerului Răzvan Ciobanu. Creațiile semnate Arthur Datcu au stârnit ropote de aplauze iar organizatorii i-au acordat premiul „ELYSEE"- Soirees de la Mode 22 pentru „Cea mai originală și apropiată de Tema Mini-Colecție”: EXORDIA 1101.”

Am stat de vorbă cu Arthur despre modă, feminitate, creațiile sale dar și despre piesele vestimentare care nu trebuie să lipsească din garderoba unei femei cu stil.

Când și cum a avut loc primul tău contact cu moda?

Arthur Datcu: Primul contact cu moda în adevăratul sens al cuvântului l-am avut în 1995, cu ocazia unei prezentări de modă unde am avut plăcerea și onoarea să o cunosc pe doamna modei românești, Zina Dumitrescu, care făcea parte din juriu; era un fel de concurs, o etapă pe țară, unde am și câștigat premiul 1. Lucram pe vremea aceea la o casă de modă din Ploiești și îmi aduc aminte, acum râzând, atunci plângând, că am fost nevoit să îmi creez ținuta din petice pentru că, începător fiind, nu mi se dădea voie să folosesc material. Acesta cred că a fost primul meu contact cu moda și momentul care m-a făcut să cred că pot să merg pe drumul acesta.

Cum ți-ai dat seama că moda este chemarea ta în viață?

Arthur Datcu: N-aș putea să spun nici cum, nici când am ales să fac asta. Cert este că, în copilărie, poate aveam 11 sau 12 ani, mergeam împreună cu mama mea la croitorul ei unde îmi făceam și eu ținute exact așa cum mi le doream. Mă inspiram din clipurile muzicale ale anilor 80, pe care le vizionam ore în șir pe video și studiam hainele artiștilor pe care mai apoi abia așteptam să mi le fac. Deci da, de mic mi-au plăcut hainele, o trăsătură moștenită de la mama mea care probabil că m-a dus pe drumul ăsta.

Ce anume te inspiră să creezi?

Arthur Datcu: Îmi place să văd frumosul în tot ceea ce altora poate li se pare urât, anost sau banal. Îmi găsesc inspirația în tot felul de stări, emoții sau întâmplări. În orice lucru sau obiect care mă face să rezonez cu el. E greu de explicat în cuvinte, e ca și cum acel ceva îmi spune cum să-l transform în așa fel încât să devină un obiect vestimentar. Tot ceea ce atinge o parte din mine devine idee și iese mai apoi transformându-se într-un lucru material plin de viață, pentru că da, mă atașez emoțional de fiecare creație în parte și o consider vie.

Care sunt modelele tale în modă?

Arthur Datcu: Nu sunt fan declarat al niciunui designer în mod special, dar pot spune că îmi place inovația, abstractul în modă și tot ceea ce nu se încadrează într-un tipar prestabilit și o să dau câteva exemple : Rei Kawakubo, John Galliano, Alexander Mcqueen, Maison Margiela, Rick Owens, Thierry Mugler, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood și mulți alți designeri nu atât de cunoscuți dar foarte originali în ceea ce înseamnă concept și creativitate.

Care sunt culorile și materialele cu care preferi să lucrezi?

Arthur Datcu: Iubesc negrul, cel mai mult îmi place să lucrez cu negru, așa a fost mereu. Negrul îmi dă impresia că nu am limite în a crea și îmi oferă un orizont imens pentru idei. Asta nu înseamnă că refuz culoarea, depinde foarte mult de inspirație dacă optez pentru culoare, dar evit să folosesc tot ce înseamă culori aprinse, neon, nuanțe supercalde și tot ceea ce e strident, în combinații din spectre diferite la care se apelează tot mai des în ziua de azi. Ca și material, îmi place să folosesc tot ceea ce e natural, de la stofă la mătase, de la lână la bumbac sau in, în diferite texturi sau gramaje și cât mai puțin industrializate ca și finisaj de suprafață. Iubesc pielea și blana pe care ador să le folosesc în tot felul de combinații. Îmi place să-mi confecționez manual anumite materiale utilizând tehnici neconvenționale cu fire din bumbac, borangic, lână sau mătase ori diferite țesături pe care să le imprim manual folosind ștampile din lemn sau să le pictez pur și simplu.

Arthur Datcu: Femeia care poartă creațiile mele trebuie, în primul rând, să emane senzualitate, fragilitate dar și putere în același timp. Un mister care să atragă priviri și întrebări. Detest vulgaritatea, genul de haine care lasă la vedere diferite părți ale corpului în mod exagerat. Încerc să creez pentru femei cu atitudine și încredere, încerc să întregesc de fapt frumusețea exterioară și pe cea interioară, pentru că până la urmă acest tot unitar are un singur scop și anume acela de a transmite emoție în jur.

Ce înseamnă pentru tine feminitatea?

Arthur Datcu: Pentru mine feminitatea începe din interior. Este frumusețea interioară care există cu siguranță în fiecare femeie dar care, din păcate, în prezent este tot mai puțin etalată. Asta face o femeie să fie femeie. Asta se vede din gesturi, din modul de a vorbi, din capacitatea de a oferi dragoste, empatie, dar și curaj și responsabilitate. Nu hainele le fac pe femei să fie femei. Ele vin ca o completare a unui tot unitar care ar trebui să însemne frumusețe în cel mai pur mod posibil.

Ce trebuie să facă și cum trebuie să se îmbrace o femeie pentru a fi feminină?

Arthur Datcu: E oarecum o continuare a ceea ce am spus anterior. Din păcate trăim într-o perioadă în care femeia a uitat să fie femeie. Ne ducem prea mult spre extreme din cauza anumitor factori care țin poate de statut social, condiție materială, influențe din exterior și tot felul de tipare negative de urmat, a unui haos generalizat care din păcate este promovat în toate modurile posibile și de tot felul de personaje care nu au nimic în comun cu ideea de frumos. Sunt unul dintre cei care încearcă să schimbe asta. Încerc să creez altfel, mai simplu, mai aproape de ceea ce ar trebui să însemne modest, încerc să arăt că femeia poate să fie frumoasă și fără eleganță excesivă, fără epatare și fără vulgaritate.

Care sunt cele trei piese vestimentare care nu trebuie să lipsească din dulapul unei femei?

Arthur Datcu: Aici e relativ simplu. În primul rând rochia este, după părerea mea, indispensabilă în garderoba oricărei femei, după care aș menționa pe locul doi ținutele din două piese și aș mai adăuga aici fusta, care este un element definitoriu.

Povestește-ne despre mini-colecția premiată în cadrul Soiree de la Mode. Ce materiale ai folosit, ce anume este deosebit, când și unde putem purta creațiile tale?

Arthur Datcu: Cele patru piese prezentate la Soirees de la Mode ediția 22 au fost create special pentru acest eveniment, pe conceptul dat (“Razvan Ciobanu- Creative Legacy”) într-un timp record de aproximativ 6 săptămâni. Spun “timp record” pentru că toate cele 4 piese vestimentare au fost lucrate manual în proporție de 95%. În momentul în care am fost anunțat că voi participa, am simțit bucurie, durere, frustrare, regret pentru lucruri începute dar neterminate, senzația că nimic nu dispare pentru că renaște altundeva și exact asta am încercat să exprim prin cele 4 piese prezentate. Am adăugat apoi o notă de eleganță difuză care să nu atragă atenția prin strălucire ci prin simplitate și tocmai din acest motiv, toate ținutele au fost realizate neconvențional, pentru a releva ceea ce am spus și anume senzația de “neterminat”. Am folosit trei elemente: piele, fire din bumbac și metal. Piele brută nefinisată, drapată direct pe manechin, pentru a evita simetrii, combinată cu plase și broderii din fire de bumbac care să creeze senzația de tribal, sălbatic și accesorizate cu diferite elemente din sârmă de aluminiu pe care am încercat să o pun în valoare prin diferite tehnici de modelare și care să întregească conceptul. Am gândit niște ținute care să poată fi purtate la orice eveniment de seară, tocmai pentru faptul că nu respectă niciun tipar prestabilit. Am vrut să fie un concept nou, original. Atât piesele colecției cât și alte creații ale mele pot fi admirate și achiziționate din magazinul EXORDIA care se află în Bucuresti, Strada Blănari nr. 12.

Care este următorul pas în cariera ta?

Arthur Datcu: Următorul pas pe care mă gândesc serios să-l fac ar fi o colecție proprie cu o viziune personală în aceeași direcție și anume “femeia altfel”. O abordare diferită a liniilor corpului, a tăieturilor și a tot ceea ce înseamnă formă. Am în lucru deja trei proiecte noi la care muncim intens eu împreună cu colaboratorii mei și anume accesorii, încălțăminte și parfumuri, care vin să întregească tot acest concept numit EXORDIA.