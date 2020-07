Rutinele la copii – beneficii și importantă

Rutinele la copii le ofera acestora predictibilitate, siguranta si sentimentul de control, mai ales la varste mici, cand creierul lor este in plina dezvoltare. De ce este importanta structurarea programului la copii, cum ii ajuta si cum introducem rutine in programul lor?

Ce sunt rutinele?

O rutina este un tipar dupa care au loc activitatile – mereu in aceeasi ordine, la aproximativ aceleasi ore sau perioade a zilei.

Fiecare dintre noi are anumite rutine zilnice sau ocazionale, adica o serie de comportamente pe care le repetam aproape in fiecare zi. Rutinele sunt activitati care au loc zilnic in aproape aceeasi maniera si la aproximativ aceeasi ora din zi. De exemplu, faptul ca bem cafeaua de dimineata intr-un anumit context sau ca seara avem o serie de actiuni pe care le facem de fiecare data inainte de somn.

