Prima sedinta la psiholog: La ce trebuie sa te astepti?

Cum va fi prima sedinta? O sa ma simt in siguranta? Oare am sa imi pot deschide sufletul in fata unui strain?

Foarte multe persoane isi pun intrebari legate de prima sedinta de psihoterapie. Cum ar trebui sa fie aceasta? Oare se intampla totul asa cum am vazut in filme? Oare va fi psihologul potrivit sau nu am nimerit bine? Cat va dura procesul terapeutic si daca am sa scap datorita psihoterapiei de toate problemele mele? Acestea sunt doar cateva din intrebarile cele mai intalnite, la persoanele care se gandesc sa apeleze la un psihoterapeut.

Dar, sa le luam pe rand…

Raspunsul poate avea legatura cu psihoterapeutul, dar si cu pacientul. In privinta psihoterapeutului putem vorbi despre: experienta, abordare terapeutica (pentru ca exista mai multe scoli de psihoterapie care au abordari diferite) si spatiul terapeutic in care acesta isi desfasoara activitatea. Pentru a va asigura de faptul ca apelati la psihologul potrivit, este bine sa intrebati apropiatii care au mai fost la psihoterapie si au fost multumiti. De asemenea, puteti cauta pe internet informatii despre mai multi psihoterapeuti, pentru a va face o imagine de ansamblu, putand ulterior sa alegeti persoana care vi se pare cea mai potrivita.

Pacientul trebuie doar sa isi doreasca sa inceapa un proces terapeutic. Apoi, este bine sa incerce, in masura in care va putea si in functie de problemele prin care trece, sa se lase purtat in povestea terapeutica, condus fiind de psihologul ales. In cazul in care alegerea este potrivita, povestea acesta va curge lin, ajutandu-va sa va depasiti problemele pentru care ati venit.

La psiholog este exact ca in filme?

Uneori da, alteori, nu. Cadrul terapeutic poate fi diferit. Sunt psihoterapeuti foarte buni care functioneaza in clinici, iar altii care au cabinet privat. Spatiul poate fi mai mic sau mai mare si poate fi amenajat in moduri diferite. Unii terapeuti stau la birou, altii sunt foarte aproape de pacienti. Multe dintre aceste amanunte le puteti de altfel, gasi pe internet, pentru a va face o imagine de ansamblu asupra locului in care veti merge.

Cum fac sa imi gasesc psihologul potrivit?

Asa cum am spus si mai sus, sfatuindu-va cu apropiatii pentru a primi recomandarile lor. In cazul in care nu doriti sa stie nimeni de dorinta voastra de a merge la psiholog, cautati pe internet cat mai multe informatii, articole, review-uri, filmari, si astfel va puteti contura o opinie legata de profesionistul potrivit.

Mai apoi, ramane sa descoperiti la primele intalniri daca va simtiti intelesi si daca, discutand despre planul terapeutic, considerati ca acesta reprezinta un mod de a va rezolva cu adevarat problemele. Este important, de asemenea, sa nu va simtiti judecati, pentru ca rolul terapeutului este acela de a va ajuta sa gasiti cele mai bune solutii pentru situatia in care va aflati.

Daca merg la psiholog, am sa scap de toate problemele mele?

Este o intrebare complexa si raspunsul, pe scurt, poate suna astfel: este foarte important sa descoperiti cu psihoterapeutul un diagnostic cat mai corect, si un plan terapeutic care sa presupuna rezolvarea sau remedierea diagnositicului, in functie de gravitatea acestuia. Exista posibilitatea, in situatiile mai grave, sa fie necesara si interventia unui medic psihiatru, pentru a va putea rezolva mai usor problemele. Insa, viata este complexa si la psiholog puteti merge pentru un diagnostic pe care il aveti deja sau pe care il poate pune acesta. In aceasta situatie, daca planul terapeutic este bun, se poate remedia sau rezolva problema cu care va confruntati.

In situatia in care, problemele de viata sunt foarte multe, atunci este posibil sa aveti nevoie de mai multe sedinte de psihoterapie, pentru a gasi, intr-un mod structurat si bine planificat, o rezolvare care sa va satisfaca nevoile.

In concluzie, in psihoterapie exista cateva elemente care va pot ajuta sa va rezolvati problemele:

- sa recunoasteti ca aveti o problema

- sa doriti sa cautati impreuna cu psihoterapeutul o rezolvare a problemei respective

- sa aveti rabdare pentru a urma planul terapeutic

- sa incercati si sa reusiti sa fiti sinceri cu voi insiva dar si cu terapeutul pentru a gasi cele mai bune rezolvari

- sa va simtiti in siguranta, sa empatizati cu terapeutul si sa descoperiti daca planul terapeutic este ceea ce aveti cu adevarat nevoi

Daca macar aceste reguli sunt urmate, insemna ca psihoterapia va fi ca o poveste, de mai scurta sau mai lunga durata, in functie de gravitatea diagnosticului, in urma careia, va puteti gasi cele mai bune solutii pentru a va bucura cu adevarat de viata. Succes!