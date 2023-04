CONFERINȚA IAA CREATIVITY4BETTER SE REÎNTOARCE ÎN 2023 CU TEMA: HUMAN CREATIVITY FOR SOCIETAL CHANGE

După succesul din ultimii 6 ani, Conferința Globală IAA „Creativity4Better” revine în toamna aceasta, sub patronajul Ministerului Culturii, cu subiecte de actualitate și speakeri de top. Anul acesta, tema celei de-a 7-a ediții va rămâne concentrată pe componenta umană, dar va reorienta discuția către puterea creativității în a schimba societatea care ne înconjoară: Human Creativity for Societal Change.

În ultimii ani, multe companii la nivel mondial au preluat ca scop influențarea schimbărilor în societate. Conform studiului Trust Barometer realizat de Edelman în 2022, această tipologie de lider al schimbărilor în societate a devenit o trăsătură de bază a business-urilor. Mai mult decât atât – dintre toate instituțiile analizate în acest studiu, business-urile continuă să fie cele mai de încredere entități, cu 61% dintre respondenți alegând să-și pună încrederea în acestea.

Considerăm creativitatea ca fiind cheia acestei schimbări de opinie, o valoare unică ce are puterea să fie un mare diferențiator. Am observat asta mai ales în ultimii ani, când puterea creativității a unit comunități din jurul globului neconectate precedent, mai ales în timpul momentelor dificile din timpul pandemiei. Astfel, prin tema de anul acesta, dorim să analizăm nu doar impactul creativității asupra schimbărilor în societate, ci și modul în care creativitate poate să determine și conducă astfel de schimbări.

Anul acesta ne orientăm către viitor, concentrându-ne atât pe forțele care ne schimbă realitatea acum, dar și de acum înainte. Astfel, ediția a 7-a „Creativity4Better” va aborda patru secțiuni principale, fiecare abordând una dintre aceste forțe: Creativity in Communication, Creative Industries, Sustainability, Exponential Innovation & AI.

Dorim să deschidem discuția creativității nu doar industriei de marketing si comunicare, ci să atragem ți alte industrii creative.

Ne inspirăm anul acesta și din succesul ediției de anul trecut, când ne-am propus să readucem componenta umană în comunicare – Back to the Human Touch in Communication. În cadrul acestei prime conferințe în persoană după pandemie, ne-am bucurat de o atmosferă de neegalat și o audiență de colecție, cu momente de neuitat incluzând interpretarea magică a unui violonist remarcabil și celebrarea a 20 de ani de marketing de impact cu Act Responsible. Iar pentru ediția 2023, ne-am propus și mai mult!

Vă invităm să stați conectați cu noi pentru noutăți de excepție: www.iaaglobal/creativity4better.

Data și locația vor fi anunțate curând!

Vizionare placuta

Kudika

28 Aprilie 2023 Echipa Kudika

Ne reîntâlnim toamna aceasta la a 7-a ediție „Creativity4Better”, va așteptăm!