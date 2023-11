Interviu Delia Rus. Hai să o cunoști pe artista pop ale căror piese au milioane de vizualizări

Delia Rus este una dintre cele mai autentice apariții din muzica românească. Cu un stil muzical în continuă dezvoltare, ce îmbină muzica pop cu influențe urbane, lansările acesteia au strâns zeci de milioane de vizualizări. Afinitatea artistei pentru muzica urbană i-a adus colaborări cu nume precum El Nino, NOSFE, Yakki sau Tranda.

KUDIKA: Bună, Delia! Cititorii Kudika vor să știe mai multe despre tine și despre proiectele tale muzicale. Povestește-ne, te rog, cum a început parcursul tău muzical.

Delia Rus: Olla. Lumea mă știe de la "Dacă pleci" probabil. E prima mea piesă lansată, scrisă în dormitorul fostului meu iubit. De acolo, drumul meu a fost spre mai multe zone, în funcție de perioadele prin care treceam probabil, așa e la 20 de ani, totul se schimbă constant. Am fost semnată câțiva ani la Roton și apoi am decis că e timpul meu să fiu independentă. Să am control sută la sută peste ce se întâmplă cu Delia Rus și cine e Delia Rus. Este greu, nu pot să mint, dar satisfacția este uimitoare.

KUDIKA: Cine este Delia Rus? Ce ai vrea să știe lumea despre tine?

Delia Rus: Delia Rus este o fată muncitoare, I guess. Control freak și trăiește clipa în același timp. Lucrez, sunt songwriter în paralel pentru alți artiști, mă ocup de Delia Rus și de anxietățile mele. Haha, sunt cea mai fericită și cea mai melancolică persoană pe care ai întâlnit-o și cred că asta se reflectă în muzica mea. Sunt chill, mereu am fost, mereu voi fi.

KUDIKA: Cea mai recentă piesă a ta, “Vrum Vrum”, în colaborare cu Criss Blaziny este o melodie de dragoste, cu beat-uri afro, care este foarte apreciată de public. Care este povestea acestei colaborări?

Delia Rus: Am scris piesa într-o noapte la mine în bucătărie. I-am dat mesaj lui Blaziny în timp ce o scriam și i-am zis: "Scriu o piesă ce sună a tine. Te bagi?" A zis da și s-a concretizat piesa. Noi ne știam de mult, dar nu am lucrat niciodată împreună. Cred că avem un chill melancolic comun.

KUDIKA: Ce stil muzical te definește cel mai bine și de ce?

Delia Rus: Muzica chill, fie că e baladă, afro, pop, R&B trap. O să am mereu o slăbiciune pentru chitari și pentru balansul finuț. Restul nu vă zic, o să vă arăt în piese. Nu cred că voi ține un singur gen muzical vreodată.

KUDIKA: Cu ce artist autohton ți-ar plăcea să mai colaborezi?

Delia Rus: Florian Rus, The Motans , Deliric, EMAA, Tranda iar si iar.

KUDIKA: Ce planuri ai pentru sfârșitul acestui an? O nouă piesă, poate?

Delia Rus: Eu sper ca următoarea mea piesă să fie lansată în primele zile din ianuarie. Deci, anul acesta nu voi mai scoate, pentru că vreau să încep 2024 în forță.

KUDIKA: O dorință pentru 2024.

Delia Rus: Mi-aș dori să pot scoate cât mai multă muzică, să încep să am concerte și să cânt măcar la un festival în 2024.

KUDIKA: Un mesaj pentru cititorii Kudika.

Delia Rus: Vă doresc un decembrie frumos, fericire și multă, multă căldură în suflete și acasă.