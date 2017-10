Phyto este un brand care garanteaza cele mai bune ingrediente vegetale si concentratii ridicate pentru beneficiul parului. Datorita studiilor realizate asupra beneficiilor plantelor in ultimii 50 de ani, PHYTO prin fondatorul sau Patrick Alès, a reusit sa implementeze cele mai inovatoare descoperiri stiintifice pentru frumusetea si sanatatea parului. A avea grija de par semnifica in primul rand a alege produsele potrivite.

Par subtiat, pierderea volumului si densitatii firului de par si scalpul vizibil sunt semne ale caderii parului. Acest lucru se intampla cand ciclul de viata al parului este intrerupt. Schimbarile hormonale, genetice si stilul de viata sunt factori care modifica mecanismele biologice responsabile de cresterea parului.

Phyto reinventeaza si creeaza singurul tratament care actioneaza in cele 15 procese implicate in caderea si cresterea parului. O actiune complexa de incetinire a caderii parului si stimulare a cresterii si ingrosarii acestuia indiferent de cauza. Formula are la baza un complex unic de 4 ingrediente active vegetale, a caror sinergie asigura refacerea densitatii capilare, stoparea caderii parului, fire de par nou aparute. Avand o textura lejera, un parfum delicat si proaspat, PHYTOLOGIST 15 tratament absolut nu ingrasa parul, are eficacitate imediata si reface frumusetea capilara si stralucirea firului de par.

Cu ajutorul concentratiilor unice de ingrediente active vegetale, SAMPONUL PHYTOLOGIST 15 lupta impotriva caderii parului restabilind abundenta capilara. Extractul de Cacao, cu proprietati antioxidante putenice, protejeaza si imbunatateste bulbul firului de par, precum si scalpul. Extractul de Alge Rosii si Decoctul de Coada-Calului, “imbraca” firul de par pentru un aspect vizibil mai gros si potenteaza eficacitatea formulei.

Parul este vizibil mai dens, recapatandu-si forta, sanatatea si frumusetea!

Produsul este disponibil in Farmaciile Help Net.

foto prima pagina: VGstockstudio Shutterstock