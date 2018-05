Dupa o sumedenie de experimente si incercari, foarte multe femei si-au vopsit parul atat de mult si de des, incat au pierdut sau chiar uitat de culoarea naturala a parului. Uneori din monotonie, alteori din dorinta de a fi in trend cu ultimele noutati in materie de culori si hairstyle destule femei regreta momentul in care s-au lasat prada acestor tentatii.

Astazi, asta nu inseamna ca nu avem (ne)voie de sfaturi utile, insa atentia si rabdarea transforma acest proces al asteptarii intr-unul mult mai dificil decat pare. Sfatul unui profesionist este intotdeauna de bun augur, asadar nimic nu trebuie sa para prea mult sau prea lent.

Cand vine vorba de obtinerea unei culori noi de par, totul se poate face ca la carte.

Sursele inspirationale pot oferi indicii pentru imaginea de ansamblu, insa e bine de stiut si inteles ca niciodata culoarea nu va iesi identic cu cea vazuta in revista glossy. Luminile folosite, programele de editare si chiar utilizarea unuor produse distincte sunt doar cateva aspecte de care ar trebui sa se tina cont atunci cand se doreste o schimbare ce are in prim plan culoarea parului.

In acelasi timp, alegerea locului in care se intampla acest lucru este extrem de importanta. Vopseaua de par este un alt factor care va face diferenta pe moment, dar si timp. Toate eforturile unor astfel de preocupari pot fi impovaratoare, tocmai de aceea expertii in colorarea parului au reusit sa faca lumina asupra celor mai frecvente capcane de tip greseli care constient sau nu se fac. Acestea se refera la: alegerea nuantei nepotrivite pentru tonul pielii, la schimbarea nuantelor care nu complimenteaza forma fetei si ajung pana la trecerea brusca de la mai multe tonuri spre altele (inchis spre deschis si invers).

Gasirea nuantei corecte poate fi aspect dificil pentru oricine, dar un colorist bun va lucra intotdeauna cu structura firului, tonul pielii, informatii pregatite si mai ales verificate. Asadar, si aici experienta isi spune cuvantul. Culorile prea intunecate pot imbatrani aspectul, iar cele prea luminoase pot arata fata mult prea stearsa atunci cand nu sunt alese corespunzator. In functie de pigmentul natural, este extrem de important sa se gaseasca echilibrul care sa confere aspectul dorit si chiar sa redea tineretea. Parul blond, spre deosebire de cel negru are mult mai multe etape de colorare si ingrijire, prin urmare acoperirea perfecta si durabila a firelor albe este intotdeauna o provocare.

Este ideal sa se mearga catre pastrarea culorii naturale, tocmai pentru ca utilizarea a orice substante chimice aduce daune vizbile parului in timp. Peroxidul, perhidrolul si alti compusi afecteaza radacinile, lungimile, in special in cazul parului uscat, fragil. Alegerea unor culori apropiate de baza naturala opreste orice demers agresiv, iar ingrijirea parului cu produse specifice fiecarei categorii ajuta la stimularea supletii, stralucirii si volumului.

In completare, vizita in mod regulat la specialist, hidratarea suficienta, alimentatia echilibrata si neutilizarea in exces a aparatelor de coafat (placa, perie rotativa, foehn) demostreaza ca in timp, efectele pot fi miraculoase.

Dar daca totusi, se opteaza pentru nunate deschise indepartate de cele naturale, este imperios necesar ca aceste transformari sa nu fie efectuate acasa si sa se ceara sfatul expertilor in domeniu. Nimeni nu isi doreste un par degradat si neingrijit, asadar e bine sa previi inainte sa combati, iar putin avertisment nu strica nimanui.