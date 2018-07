De cate ori nu am fost impresionate de aspectul perfect al pielii femeilor asiatice?

Pielea fina, perfecta, portelanata are in spate un adevarat cult al frumusetii bazat pe ritualuri extensive de ingrijire si mentinere a tineretii pana la varste inaintate. Perfectiunea deriva dintr-un bagaj genetic deloc de neglijat, dar mai mult decat atat, atentia pe care o acorda femeile intretinerii acestei bogatii naturale implica si este sustinuta si de o industrie cosmetica ce a depasit de mult granitele tarii de origine.

Faima cosmeticelor coreene este data de eficacitatea si rezultatele care se obtin dupa utilizarea lor constanta. In tara de origine, ritualul de care aminteam anterior nu reprezinta nicidecum o corvoada, ci este insusit ca o stare naturala. Urmat cu rigurozitate, acesta va lasa o piele hidratata, luminoasa si revitalizata.

Pielea, componenta esentiala din aspectul nostru exterior

Nu este niciun secret ca traim intr-o lume agitata, plina de stres, in care cuvantul „timp” se pare ca a devenit o chestiune relevanta. Poluarea, mediile de lucru toxice, alimentatia si lipsa odihnei au repercusiuni asupra sanatatii noastre, mai cu seama a pielii. Din pacate sau din fericire, aceasta este cea care tradeaza carentele cu care se confrunta organismul. Prin urmare, o piele ingrijita corespunzator (indiferent ca este vorba de ten sau de corp), hidratata, indeparteaza sau cel putin intarzie procesul prematur de imbatranire.

Inca de la primul contact cu produsele cosmetice, specialistii in domeniu ingrijirii ne-au recomandat o rutina zilnica care ar fi indicat sa implice: demachiere, tonifiere si hidratare. Probabil ca acest lucru nu este necunoscut, insa mai mult decat atat, odata cu inaintarea in varsta si in functie de tipul de ten, grija pentru aspectul fetei trebuie sa fie din ce in ce mai mare. Exfolierea, aplicarea unei masti saptamanale, a unei creme antirid si curatarea in profunzime sunt alte indicatii pe care ni le ofera ritualurile coreene de infrumusetare.

Daca ne referim strict la ghidul de ingrijire in 10 pasi, iata ce este bine sa retii si sa pui in aplicare pe pielea ta:

In primul rand procesul de demachiere este extrem de important. Indepartarea corecta a machiajului este una dintre principalele reguli de la care nu ar trebui sa te abati. Primul demachiant, cel destinat ochilor indeparteaza machiajul, iar al doilea demachiant va avea grija ca pielea ta sa fie curatata in profunzime. In pasul imediat urmator, lotiunea tonica ajuta la procesul de curatarea si hidratare a pielii, asigurandu-i totodata prospetimea de care are nevoie. Tratamentul concentrat se aplica imediat dupa lotiunea tonica, iar cu ajutorul unor miscari circulare va fi capabil sa intre adanc in structura epidermei. Pilea din jurul ochilor are si ea nevoie de o crema speciala, asadar cu ajutorul buricelor degetelor, aplic-o usor, tapotand delicat zona. Nu iti uita buzele! Hidrateaza-le cu ajutorul unui balsam special, iar ulterior aplica pe toata fata crema hidratanta. Este important sa o aplici cu miscari usoare si sa cuprinzi, de asemenea zona gatului si cea a decolteului.

Exfolierea este procesul de indepartarea a celulelor moarte de la suprafata pielii, asadar o data sau de doua ori pe saptamana rasfata-ti pielea cu ajutorul unui produs specific. In final, nu uita nici de masca saptamanala, pe care este esential sa o alegi in functie de particularitatile pielii tale.

Si daca coreencele stiu sa aiba grija de aspectul tenului lor cu foarte mult atentie si rabdare, putina inspiratie din aceasta zona nu are cum sa ne dauneze nici noua. Urmand exemplul, o piele sanatoasa si revitalizata se poate obtine si cu ajutorul acestor produse cosmetice. Ele au in compozitie ingrediente de cea mai buna calitate, recunoscute pe plan international.

Echilibru permanent intre minte si trup

Nu trebuie sa uitam nicio secunda ca ingrijirea mai are in componenta si latura spirituala, energia pozitiva, dragostea pentru cel mai mare organ uman, pielea.

Ca atare, se poate vorbi despre un cumul de factori (atat fizici, emotionali, cat si motivationali) care conlucreaza pentru obtinerea rezultatelor spectaculoase.

Suntem ceea ce gandim, deci vibratiile starilor au mare impact asupra starii de bine si de zen asupra careia ne raportam din ce in ce mai des.