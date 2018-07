Comunicat de presă

Ingredientele active au efect rapid și se bazează pe acizi și vitamine proprii pielii, cât și pe extracte naturale din plante.

Produsele faciale No+Vello tratează orice tip de ten, prin cinci game de îngrijire facială și asigură toți pașii unei demachieri corecte, esențială pentru o piele sănătoasă și frumoasă.

Primul pas către un ten sănătos și frumos este curățarea sa în profunzime. Astfel, în saloanele No+Vello există 3 produse profesionale de demachiere. Apa lipozomală are efect 3 în 1: curăță, hidratează și tonifică pielea, fiind optimă pentru orice tip de ten. Gelul de curățare facială cu toleranța ridicată se bazează pe un complex din plante naturale (ovăz, mimoza, aloe vera, mușețel și triclosan) și are rol anti-inflamator, prevenind, totodată, apariția bacteriilor. Specific pentru tenul gras există un gel de curățare pe bază de acid salicilic, cu rol exfoliant și regenerator.

Produse profesionale pentru tenul patat si tern:

Zilnic suntem expuși la numeroși factori nocivi: stres, fumat, alcool, poluare, consum de medicamente și de băuturi carbogazoase și, mai ales, expunerea excesivă la soare. Astfel, tenul devine brăzdat de pete inestetice și maronii.

Produsele ideale pentru combaterea pigmentării sunt cele cu un conținut bogat în vitamina C, precum fluidul facial revitalizant. Acesta neutralizează factorii nocivi din mediu și îi redă pielii vitalitatea și strălucirea. Produsul profesional este bogat în vitamina C și în antioxidanți naturali și este ideal pentru orice tip de ten, mai ales pentru cel pătat, obosit, tern și lipsit de strălucire. Pe lângă vitamina C conținută, care depigmentează (diminuează formarea de melanină, fiind un inhibitor tirozin-kinazic), fluidul facial No+Vello asigură un ten radiant și cu aspect întinerit prin pigmenții de luminozitate din compoziție.

Gama revitalizantă este completată de masca facială cu vitamina C, respectiv de fiola facială cu 12% vitamina C, cea mai mare concentrație de pe piață.

Produse profesionale pentru tenul sensibil și uscat:

Dacă ai pielea uscată sau sensibilă, atunci este esențial să folosești produse profesionale cu aloe vera, care are rolul de a hidrata și de a regenera pielea. Emulsia hidroprotectoare cu aloe vera, alantoina și extract de maceșe conține și factor de protecție 30, pentru a evita pigmentarea pielii. Pe lângă emulsie, mai poți folosi masca facială cu aloe vera și chitoșan, care calmează și asigură hidratarea optimă a pielii. Este ideală de folosit după plajă sau oricând îți simți pielea uscată.

Produse profesionale anti-imbatranire:

Trecerea inevitabilă a timpului lăsă semne de netăgăduit pe chip. Dacă vrei să întârzii rîdarea tenului și să te bucuri de o piele fermă și frumoasă, folosește zilnic produse dermato-cosmetice pe bază de acid glicolic, colagen și acid hialuronic. Fluidul facial cu acid glicolic ajută la exfolierea și la hidratarea pielii, fiind indicat pentru tenul matur. Produsul conține 8% acid glicolic și are un rol esențial în combaterea îmbătrânirii celulelor. El activează sinteza de colagen și elastină, stimulează circulația, elimină celulele moarte și atenuează petele.

Roll-on-ul Dermactif cu colagen este recomandat pentru tenul deshidratat sau matur, având atât efect de hidratare, cât și efect antirid. Produsul stimulează circulația prin masaj, crescând efectul de fermitate a pielii. Argilerina conținută are efect de lifting instant, iar placenta din plante hrănește și hidratează pielea.

Pe lângă aceste două produse, pentru a combate îmbătrânirea pielii se pot folosi și produsele cu acid hialuronic, precum masca sau fiola facială No+Vello, ideale atât pentru tenul matur, cât și pentru cel sensibil și deshidratat.

Produse profesionale pentru fermitatea pielii:

DMAE (di-methyl-amino-ethanol) este ingredientul-minune care asigură fermitatea și tonusul pielii. Dacă ai pielea lăsată, folosește zilnic produsele profesionale No+Vello cu DMAE.

Fluidul facial cu DMAE și acid hialuronic sporește hidratarea pielii, iar colagenul și elastina ajută la tonifierea musculaturii și la fermitatea pielii, redefinind ovalul fetei.

Masca facială și fiola facială cu DMAE au efect instant de tonifiere și de lifting la nivelul tenului.

Produse profesionale pentru ten gras:

Tenul gras se confruntă cu cele mai multe imperfecțiuni ale pielii, pentru că sebumul acționează ca un magnet pentru factorii nocivi din mediu.

Gama de produse ideale pentru a trata pielea grasa trebuie să conțină acid mandelic, acid salicilic și mușețel, cu rol de a curăța și purifică porii.

Fluidul facial și fiola facială cu acid mandelic micșorează porii și atenuează pigmentările tenului.

Masca facială cu acid salicilic are rol keratolitic de exfoliant, comedolitic, liposolubil, antiinflamator și bacteriostatic. Conține un complex de vitamine ( A, E), colagen și mușețel, pentru a conferi tenului gras un aspect sănătos și fresh.

Pe lângă toate aceste produse profesionale, în centrele Nomasvello există spray-ul antiimperfecțiuni cu acid salicilic, care exfoliază celulele moarte, curată porii și reglează sebumul în exces. Acidul citric conținut previne dezvoltarea bacteriilor, asigurând un ten cu aspect sănătos și frumos.

Însă, nu doar fașa are nevoie de o îngrijire profesională, ci și întreg corpul. Din acest motiv, Laboratoarele Nomasvello Spania au dezvoltat două produse dermato-cosmetice ideale pentru remodelarea corporală. Gelul anticelulitic G5 elimină celulită localizat. Formula sa exclusivă pe bază de fucus, carnitină, guarana și mentol stimulează arderea grăsimilor și previne acumularea de țesut adipos. Gelul Toneactif este bogat în colagen și elastina, având capacitatea de a reda pielii aspectul său tânăr și flexibil.

Produsele Nomasvello din gama corporală regerenează, hidratează, tonifiază și îmbunătățesc vizibil aspectul pielii. În plus, ele maximizează rezultatele tratamentului LED+Esthetic.

Tu ce produse de îngrijire a pielii folosești?

Specialiștii Nomasvello oferă Gratuit diagnoza facială Woodlamp și diagnoza corporală personalizată.

Frumusețea se îngrijește!