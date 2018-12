La fiecare final de an incepem sa ne gandim la rezolutiile pentru anul viitor. Ne dorim sa fim mai buni, mai aproape de cei dragi, ne stabilim ca vom citi mai multe carti, ne propunem sa mergem mai des la sala si poate incercam sa mancam mai sanatos. Este foarte bine sa ne setam rezolutii pentru a deveni cea mai buna versiune a noastra.

Insa care sunt rezolutiile tale de beauty pentru anul viitor? E momentul sa te gandesti si la acestea pentru ca tenul tau resimte trecerea timpului de la an la an. FOREO ti-a pregatit cateva rezolutii care sa te ajute:

1. Promit sa beau mai multa apa

Incearca sa bei cel putin doi litri de apa pe zi pentru ca nivelul de hidratare crescut ne ajuta la o elasticitate a pielii si un nivel optim de apa pe care o retine pielea ta.

2. Promit sa folosesc mai putin make-up zi de zi

Incearca sa folosesti mai putin make-up zi de zi pentru a permite tenului tau sa respire. Foloseste produse cu acoperire mai mica sau care permit tenului sa respire.

3. Promit sa ma demachiez in fiecare seara

Stim ca de cele mai multe ori ne-am dori sa apara o Zana a demachierii care sa rezolve tot acest proces cat ai bate din palme. Insa nu este posibil. Asadar, aloca in fiecare seara timp pentru o demachiere corespunzatoare a tenului.

4. Promit sa nu uit sa imi curat fata in profunzime

Chiar daca te-ai demachiat, nu uita ca tenul tau trebuie curatat in profunzime pentru a elimina resturile de machiaj si impuritatile pe care demachiantul nu le inlatura. Alege sa folosesti o solutie sau un gel pentru curatare care se potriveste tipului tau de ten si care pe langa curatarea acestuia permite si o hidratare corespunzatoare.

Mai mult, pielea radianta si stralucitoare este cel mai bun cadou pe care il poti oferi in acest sezon de sarbatori! Dispozitivele de curatare de ultima generatie FOREO iti ofera o experienta superioara de curatare a tenului si rezultate revolutionare pentru anul urmator.

Perfect pentru tine sau pentru cei dragi de Craciun, setul Here & There este un vis devenit realitate! Dispunand de doua dispozitive LUNA: LUNA mini 2 si LUNA play, acest set exclusiv te ajuta sa obti un ten radiant si pur si simplu curat.

LUNA mini 2 le permite utilizatorilor sa se bucure de o curatare mai profunda dar in acelasi timp delicata. Dispozitivul inovator ofera o experienta superioara de curatare si un design stylish.

LUNA Mini 2 este disponibil în 5 culori interesante si este prevazut cu un sistem de curatare T-Sonic imbunatatit, asigurand o curatare chiar mai profunda si mai eficienta a fetei. Iar miraculosul LUNA play este perfect pentru a fi luat in orice calatorie si orice bagaj pentru a-ti oferi un ten curat si radiant indifferent unde calatoresti.