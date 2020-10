4 produse pe care trebuie să le ai în geantă în sezonul rece

Temperaturile scăzute ne afectează pielea, iar din acest motiv trebuie să avem grijă la felul în care o protejăm!

În fiecare an atunci când se apropie iarna tenul meu are de suferit: este mai uscat decât de obicei, machiajul rezistă mai puțin, iar rujul de pe buze se crapă într-un mod extrem de inestetic. Din acest motiv, am grijă la produsele pe care le port în geantă și le folosesc de fiecare dată când văd că temperaturile îmi dau întreaga rutină de îngrijire a tenului peste cap. Am decis să vă arăt și vouă patru produse fără de care nu ies din casă atunci când vremea nu este tocmai favorabilă.

4 produse pe care trebuie să le porți în geantă iarna aceasta

Cremă iluminatoare

Crema iluminatoare Karite HD introduce lejeritatea în ritualul tău de iluminare a aspectului! Formula inovativă a găsit cu succes mixul ideal între o crema hidratantă și un iluminator delicat. Iluminatorul cu o structură blândă și mătăsoasă conferă prospețime feței și permite o estompare și o aplicare ușoară. Acesta are rolul de a spori frumusețea trăsăturilor. Highlighter-ul de tip cremă se aplică peste fondul de ten. Fixarea se face cu ajutorul unei pensule plate sau a uneia de tip evantai. Pentru o strălucire naturală, aplici iluminatorul pe punctul înalt al pomeților, pe osul frunții, pe arcadă, în colțul intern al ochilor și pe arcul lui Cupidon. Pigmenții puternici oferă o strălucire intensă ce conturează natural aceste zone.

Crema iluminatoare poate fi comandată aici.

Pudră minerală compactă

Noua formulă de pudră minerală compactă fixatoare este bogată în antioxidanți. Calmează pielea iritată si reduce efectul de roșeață, în timp ce menține fondul de ten intact întreaga zi. Pudra minerala oferă tenului o strălucire naturală și sănătoasă, conține ingrediente naturale, precum și 15 aminoacizi activi. Aceasta asigură hidratarea corespunzătoare tenului, reduce efectul de ten strălucitor si oferă o luminozitate naturală look-ului tău. Mai mult, încetinește procesul de îmbătrânire a tenului.

Pudra minerală compactă poate fi comandată aici.

Produsul vine în formă de pudră compactă, cu nuanțe atent selecționate, care se potrivesc oricărui tip de machiaj. Formula special creată, cu o textură fină și mătăsoasă, are și efect de iluminator, iar subtonurile calde împrospătează tenul și îi oferă naturalețe. Ușor cremos, blush-ul poate fi aplicat direct pe pielea curată sau după aplicarea fondului de ten. Fardul de obraz este obligatoriu atunci când îți dorești să scoți în evidență trăsăturile frumoase. Pigmenții micronici cu o puternică luminozitate se blenduiesc foarte ușor cu fondul de ten si oferă un look impecabil pielii tale.

Fardul de obraz poate fi comandat aici.

Pensulă pentru pudră și blush

Pensula de Machiaj pentru pudră și blush este realizată din materialele de cea mai bună calitate și este pensula preferata în topul cumpărătorilor. Pensula de pudră și blush este special creată pentru definirea și conturarea trăsăturilor feței. Realizată din peri ultra-moi și fini, e ideală pentru amestecarea și aplicarea pudrei și a blush-ului, dând tenului un aspect natural, fără imperfecțiuni și foarte fin. Rezultatul consta într-un finisaj perfect.

Pensula poate fi comandată aici.

Sursă foto Moustache Girl/Shutterstock