Piele mai fină cu ajutorul acestor 3 uleiuri de corp

Iată 3 uleiuri de corp care îți vor face pielea mai catifelată!

În urmă cu ceva timp am realizat faptul că secretul unei femei seducătoare este o piele fină, catifelată și fără semne, însă aceasta poate fi obținută doar printr-o rutină completă și complexă a corpului. Astfel, am început să mă documentez cu privire la produsele de înfrumusețare pe care le pot folosi pentru a mă conforma acestor standarde de frumusețe. După ce am comparat diverse creme și uleiuri, am descoperit câteva care m-au surprins plăcut și am decis să vi le prezint și vouă:

3 uleiuri pentru corp care îți vor face pielea mult mai fină

Ulei pentru masaj anticelulitic cu extract de cafea verde si mix de uleiuri esențiale

Obține cel mai ferm corp cu uleiul pentru masaj anticelulitic cu extract de cafea verde și mix de uleiuri esențiale, pentru rezultate miraculoase și eficiente. Acest produs este îmbogățit cu extract de cafea verde, pentru un ritual zilnic de fermitate a pielii și este ideal de utilizat dupa activitatea fizică, pentru a menține pielea elastica și hidratantă. Cu atât mai mult, conține un amestec excelent de uleiuri esențiale și extract de cafea verde care ajută la relaxarea pielii.

Uleiul poate fi comandat aici.

Ulei balsamic pentru corp, cu 99 ierburi naturale

Descoperă uleiul hidratant, caracterizat de o intensă nuanță balsamică, un mix de uleiuri esențiale și extracte de plante medicinale bogate în proprietăți benefice. Rasfață-ți pielea cu un ulei de corp parfumat de la BottegaVerde! Acest ulei de corp conține ingrediente naturale cu efecte incredibile asupra pielii. Folosește un ulei natural pentru corp, iar pielea ta va fi elastica, hidratata, fara imperfectiuni.

Uleiul poate fi comandat aici.

Ulei de argan pentru corp, păr și unghii

Descoperă minunatul ulei de argan 100%, 3 in 1, pentru un adevarat ritual de înfrumusețare, ce îți va oferi cea mai intensă și prețioasă stralucire. Potrivit pentru toate tipurile de piele, nu este gras, se absoarbe imediat: daca este masat pe piele aceasta este luminată, moale și catifelată, păstrându-i tinerețea și vigoarea.

Uleiul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină RossHelen/Shutterstock