Nu există femeie să nu-și dorească buze mai voluminoase și mai senzuale. Ne dorim volum și fermitate și putem obține toate acestea în mod natural, prin câteva mici trucuri care chiar funcționează.

Primul pas în demersul nostru este exfolierea, pentru că ajută în obținerea unui aspect sănătos și foarte plăcut al buzelor. Astfel, rujul se va aplica mult mai ușor, iar buzele vor arăta mai cărnoase. Poți folosi periuța de dinți, dar și o serie de exfoliante naturale obținute acasă, cum ar fi zahărul brun combinat cu uleiul de măsline sau mierea cu bicarbonat de sodiu.

Și tot pentru a avea buze voluminoase, specialiștii din domeniul frumuseții recomandă folosirea unor nuanțe mai deschise, atunci când vine vorba despre machiaj. Rujurile în culori închise vor face ca buzele tale să pară mult mai mici. În schimb, nuanțele deschise precum nude sau roz, care au o tendință cremoasă, strălucitoare, oferă iluzia de buze pline.

Hidratarea este un alt aspect important pentru buze frumoase și aici ai la îndemână tot felul de uleiuri, de la cel de cocos și avocado, la uleiul de argan. Procedeul este unul simplu: uleiul se aplică pe buze, se lasă să acționeze câteva minute, apoi se șterge cu ajutorul unui șervețel și se aplică un gloss de buze perlat.

Efectul de umbră. Aplică sub buza inferioară puțin fard maro pentru a crea o ușoară umbră. Este un truc care va crea efectul de buze mai voluminoase.

Ce produse de machiaj buze să folosești

Buzele pline, bine definite, constituie garanția unui look reușit. Însă, înainte de machiajul buzelor, ai grijă ca acestea să fie în primul rând hidratate. Folosind produsele cosmetice potrivite, precum gomajul pentru buze și primerul putem evita aspectul crăpat al buzelor. Indiferent că optezi pentru rujurile mate sau pentru cele lucioase, buzele tale vor beneficia de o hidratare intensă, datorită ingredientelor de calitate pe care le conțin produsele profesionale de la Cupio.

Așadar, pentru a obține buze cu volum, avem nevoie de minim trei produse de make-up: creion de buze, ruj cremos din aceeași paletă cu creionul și un glitter pentru buze. Conturul este foarte important atunci când vorbim de machiajul buzelor. Specialiștii în make-up recomandă trasarea liniei buzelor cu ajutorul unui creion nude sau în aceeași nuanță cu rujul ales. Creionul este cel care îți definește buzele, le corectează forma și contribuie la creșterea rezistenței rujului. Acesta se aplică pe întreaga suprafață a buzelor, nu doar pe margini, iar acest trick conferă volum buzelor tale și previne scurgerea rujului.

Pentru un look cât mai natural al buzelor, poți folosi cu încredere glitterul de buze de la Cupio. Este un produs care nu ar trebui să lipsească din trusa noastră, mai ales că se aplică uşor, cu periuţa specială, acoperă uniform şi nu curge peste conturul buzelor. Specialiștii susțin că acest produs are o rezistenţă îndelungată, spre deosebire de ruj sau gloss, şi că astfel, oferă mai mult timp volum buzelor. Pentru un plus de expresivitate, poți alege luciurile de buze cu uscare rapidă, disponibile în nuanțe strălucitoare și ușor de aplicat.