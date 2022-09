Ce ar trebui sa contina un set complet pentru gatitul miresei

Afla ce trebuie sa contina setul pentru gatitul miresei. Traditii si obiceiuri care se pastreaza chiar si in anul 2022.

Cu toate ca majoritatea traditiilor de nunta difera de la o regiune la alta, exista cateva care se aseamana si care inca se mai pastreaza in anul 2022. Printre cele mai apreciate traditii si obiceiuri care nu si-au pierdut valoarea se regasesc gatitul miresei, barbieritul mirelui, dar si aruncarea buchetului.

Gatitul miresei este un moment special atat pentru mireasa, cat si pentru nasa, dar si pentru domnisoarele de onoare, deoarece aceasta traditie le creeaza amintiri de neuitat, fiecare avand cate un rol deosebit de important.

Setul pentru gatit are, de asemenea, un rol esential, fiind alcatuit din obiecte personale si insemnate pentru proaspata mireasa. Iata patru lucruri fundamentale care nu ar trebui sa lipseasca sub nicio forma de pe tavita miresei.

Parfumul

Printre cele mai pretuite cadouri pe care mireasa le poate primi de la nasa in cadrul acestei traditii este un parfum, care sa ii ramana ca amintire reprezentativa a acestei zi atat de insemnate.

Puterea unui astfel de produs de a crea amintiri este imensa, iar un parfum moschino va ramane cu siguranta in amintirea oricarei tineri mirese si care va fi cu adevarat special pentru aceasta. Mirosul pe care il va purta cu ea in ziua nuntii va fi unul special si de neuitat si va trezi amintiri de fiecare data cand este mirosit.

Bijuteriile

Atat colierul, bratara, cat si cerceii sunt bijuteriile pastrate pentru acest moment special. Nasa este cea care ii pune miresei, pe rand, fiecare obiect in parte, in timp ce fotograful imortalizeaza momentele atat de pretioase.

In cazul bijuteriilor, daca acestea sunt cadou din partea nasei, este recomandat ca aceasta sa le achizitioneze impreuna cu mireasa inainte de ziua nuntii, pentru a face o alegere cat mai potrivita si pe placul acesteia. In cazul in care acest aspect nu este rezonabil, nasa ar trebui sa ia in calcul detaliile legate de rochie, machiaj, pantofi, dar si de preferintele miresei.

Oglinda si peria de par

Este esential ca aceste doua obiecte sa fie alese in acelasi set cu tavita, iar toate, la randul lor, sa fie in ton cu decorul, culoarea si tematica nuntii. Sunt obiecte care vor fi pastrate de catre mireasa peste ani si ani si care isi vor pastra valoarea exact ca in prima zi. Rolul estetic al acestora este unul deosebit, completand frumos cadrul in care este facuta sedinta foto a momentului.

Produsele de make-up

La fel ca in cazul parfumului, produsele de make-up sunt printre cele mai utile cadouri, acestea putand fi folosite chiar si dupa ziua nuntii. Mireasa va purta imaginea acestora de-a lungul vietii si va tresari de fiecare data cand va vedea aceleasi produse la altcineva sau in vitrina magazinului preferat.

Indiferent daca aceste produse sunt alese in acelasi ton cu machiajul purtat de mireasa, nasa este responsabila sa joace rolul de a o machia pe mireasa, pentru a pastra traditia asa cum a fost in trecut.

Setul pentru gatitul miresei este atat de important pentru aceasta, incat nu poate lipsi de la nicio nunta, indiferent de zona sau regiunea in care se afla mirii. Este o traditie care s-a pastrat in timp si care si-a castigat aprecierea chiar si in randul celor mai tinere mirese. Fiind un moment atat de important, gatitul miresei va avea parte de o sedinta foto speciala doar cu nasa si domnisoarele de onoare, iar toate obiectele enumerate mai sus vor completa imaginea perfecta de ansamblu.

Sursa foto: IraiDan Events- Flowers

