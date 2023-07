SEBASTIAN Professional anunță lansarea inovației PENETRAITT OVERNIGHT SERUM, cu acid hialuronic și niacinamidă

SEBASTIAN Professional lansează PENETRAITT OVERNIGHT SERUM – un tratament ser reparator de noapte, un ser inovator inspirat din rutina skincare, care acționează timp de 8 ore, atunci când tu dormi, pentru a-ți repara firul de păr, din interiorul structurii sale.

Noul ser reparator are o formulă ușoară, care nu încarcă și care se bazează pe o combinație specială de acid hialuronic și niacinamidă, oferind o structură mai netedă a firului de păr, pentru ca tu să ai dimineața când te trezești un păr mai moale și mai disciplinat, mai frumos și mai ușor de pieptănat, de coafat, de stilizat.

PENETRAITT Overnight Serum este un produs inovativ de top creat de SEBASTIAN Professional, prin combinarea inspirată a două ingrediente binecunoscute pentru efectele lor reparatoare asupra pielii: acidul hialuronic și niacinamida. Este recunoscut efectul lor hidratant și restructurant asupra pielii. Aceste substanțe lasă pielea mai structurată, mai plină și mai tânără. De aceea, SEBASTIAN a adoptat aceeași metodologie din skincare pentru a obține rezultate spectaculoase în cee ace privește părului.

Soluția inovatoare a produsului PENETRAITT a fost gândită pentru hairstiliștii și trendsetterii care prețuiesc expresivitatea părului, care adoră să-și lase părul să se exprime și să îi reprezinte, motiv pentru care se luptă cu deteriorarea părului în urma procedurilor de styling prea des repetate.

Părul are nevoie de odihnă și refacere, dar viața trepidantă cere constant styling. Cum le împăcăm pe amândouă? Simplu, reparând părul în timpul nopții, cu acest produs inovator de la SEBASTIAN Professional. Combinând capacitatea acidului hialuronic de a reține hidratarea în firul de păr cu proprietățile profund hidratante ale niacinamidei. PENETRAITT ajută la refacerea părului din interior, lăsându-l strălucitor și sănătos!

Datorită proprietăților sale de stimulare a circulației, niacinamida are un rol vital în fortificarea firului de păr, care astfel poate crește lung și puternic. Părul devine mai energic, capătă corp, suplețe, strălucire. Acidul hialuronic are acțiune complementară: fixează acest efect, acționând ca un burete, păstrând hidratarea la nivelul firului de păr. Cum face acest lucru?

SEBASTIAN Penetraitt Overnight Serum creează o barieră de jur împrejurul cuticulei firului de păr, care nu permite hidratării aduse de niacinamidă să părăsească firul de păr și să se evapore. Astfel hidratarea se păstrează în firul de păr pentru maim ult timp. Atât acidul hialuronic, cât și niacinamida sunt recunoscute pentru efectele lor binefăcătoare asupra pielii și își unesc forțele pentru a upgrada rutina de îngrijire a părului, pentru a reda părului vitalitatea, hidratarea, textura și netezimea de care avea nevoie.

Serul de noapte SEBASTIAN Penetraitt are o formulă light, care nu încarcă părul, nu îngreunează, nu lipește firele și nu are nevoie de clătire. Este formula de tratament înalt performantă care îți economisește timpul și energia, respectându-ți stilul de viață activ. Și dimineața când te trezești, vei vedea că părul a devenit pur și simplu mai flexibil și mai ușor de aranjat, deci așteaptă numai fantezia ta pentru a da naștere unui styling creativ pentru ziua care începe!

Cu Serul reparator de noapte PENETRAITT, brandul SEBASTIAN Professional își extinde portofoliul de inovații. Timp de 50 de ani, SEBASTIAN a simplificat și a rezolvat marile provocări cu care se confruntă în fiecare zi hairstiliștii, dezvoltând conexiuni intuitive și neașteptate, pentru a crea ceva nou.

Pentru a crea PENETRAITT Overnight, SEBASTIAN l-a avut alături pe Shay Dempsey, SEBASTIAN Global Art Director. „ Când încep procesul creativ în urma căruia ia naștere un styling Sebastian, trebuie să țin seama de o mulțime de elemente diferite: în primul rând trebuie să țin seama de textura părului pe care lucrez - la fel cum pictorul trebuie să țină seama de structura pânzei pe care va picta. “ a spus Shay Dempsey. „ Când folosesc serul de noapte PENETRAITT, marele meu avantaj este că pot schimba și fortifica însăși structura părului, lăsând-l extrem de bine pregătit, plăcut la atingere și puternic, dar ușor și natural. Este ca și cum serul de noapte PENETRAITT ar fi navigat de-a lungul firului de păr, de la rădăcină la vârf, aducându-i sănătate și stare de bine. Părul este gata de styling, pregătit să îl acopăr cu toate straturile de produse de care am nevoie pentru a ajunge la forma creativă pe care o intenționam pentru el. Sebastian PENETRAITT schimbă regulile jocului - pentru mine, dar și pentru fiecare client care vine la salon .“

E noaptea ta, e lookul tău - le ai pe amândouă cu noul SEBASTIAN PENETRAITT Overnight Repair Serum! 🖤

