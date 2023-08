Părul tău în prim-plan. Nuanțe seducătoare și rădăcini impecabile cu Palette!

Într-o lume parcă mereu în mișcare, femeile sunt o forță a naturii. Trebuie să jongleze cu responsabilități diferite, atât pe plan profesional, cât și personal și, în același timp, să aibă grijă de aspectul lor, astfel încât să se simtă bine și puternice în propria piele.

Vara este momentul ideal de a te reinventa și a adăuga o notă de prospețime în viața ta. Și ce poate fi mai îndrăzneț decât o schimbare de look? Vopsirea părului îți poate transforma aspectul și îți poate da un plus de încrederea în tine, conferindu-ți un look nou și atrăgător.

Indiferent dacă preferi o schimbare radicală a culorii părului sau doar o nuanță subtilă pentru a-ți evidenția trăsăturile, Palette Intensive Color Creme este gama perfectă pentru a-ți atinge obiectivele de colorare. Cu un sistem triplu de îngrijire ce conține cheratină, pantenol și ulei nutritiv, această gamă de vopsele pentru păr oferă nu doar o culoare frumoasă și de lungă durată, ci și acoperire perfectă a firelor albe și protecție și hidratare atât în timpul, cât și după vopsire.

O experiență senzorială inedită cu noul Palette Intensive Color Creme

Noua gamă Palette Intensive Color Creme se bucură de un parfum delicat care însoțește procesul de vopsire. Mirosul puternic specific coloranților de păr a fost înlocuit cu un parfum subtil. Te vei putea bucura de momentul colorării în confortul propriei case, bucurându-te de o experiență plăcută și relaxantă.

Nuanța perfectă pentru tine

Problema alegerii nuanței potrivite nu va mai fi o provocare, grație introducerii unui cod QR pe cutia Palette Intensive Color Creme. Scanează codul și accesează aplicația care îți va permite să testezi virtual nuanța aleasă. Astfel, vei elimina surprizele neplăcute și vei fi sigură că vei obține culoarea dorită.

Palette Compact Root Retouch - Soluția rapidă pentru rădăcinile crescute

Palette lansează, de asemenea, un produs inovator care ajută la menținerea aspectului impecabil al rădăcinilor, chiar și în cele mai agitate zile: Palette Compact Root Retouch.

Datorită aplicatorului său compact, Palette Compact Root Retouch este o soluție rapidă și ușor de folosit, care îți permite să îti retușezi cu ușurință aspectul rădăcinilor între sesiunile de vopsire fie că ai o zi aglomerată, că ești în confortul propriei case, la birou, în vacanță sau oriunde altundeva. Este foarte ușor de utilizat, cu un rezultat natural instantaneu și disponibil în trei nuanțe: blond inchis, șaten și negru.

Folosire simplă, rezultate immediate

Utilizați pe părul uscat: secționați părul, tamponați buretele pe produs și aplicați pe rădăcină, Repetați până când rădăcinile sunt complet acoperite. Rezistența e asigurată pe toată durata zilei, alături de protecția împotriva umidității și transpirației. Îndepărtați prin spălare.

Vizionare placuta