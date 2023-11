Descoperă trendurile sezonului în beauty și dăruiește încredere cu fiecare cadou

AVON deschide sezonul cadourilor cu seturi de frumusețe gata ambalate și inspirate din cele mai recente trenduri. Astfel, ești invitat să explorezi universul fascinant al frumuseții, unde seturile de make-up, skincare și parfum devin adevărate comori pentru cei dragi sau chiar pentru propriul răsfăț.

Potrivit statisticilor, majoritatea consumatorilor intră în febra cadourilor încă din luna noiembrie, din motive de buget, dar și pentru a reduce stresul cumpărării unui cadou la limită.

Așadar, acum este momentul perfect pentru a explora opțiunile de cadouri pentru sezonul festiv. Indiferent dacă ești în căutarea unui cadou pentru prieteni, familie sau chiar pentru tine, seturile de make-up, skincare și parfum de la AVON sunt create pentru a oferi momente de răsfăț, la prețuri prietenoase cu buzunarul.

Transformă frumusețea în artă cu setul cadou Make-Up Academy

Intră în arta frumuseții cu setul cadou Make-Up Academy - un dar perfect pentru a răsfăța o persoană dragă sau chiar pentru propria rutină de machiaj. Acest set include tot ceea ce ai nevoie pentru a obține un look profesional: Creion Glimmerstick (Blackest Black), Luciu de buze Glazewear (Wink of Pink), Ruj ultra mat (Red Supreme), Lac de unghii Gel Shine (Red is Red), Mascara Lash Genius 5 în 1 (Blackest Black) și geantă pentru cosmetice. Preț set: 129,00 lei

Oferă-i un ritual de skincare cu setul Anew Power Couple

Dacă te-ai gândit la un set cadou cu produse de skincare, poți alege setul Anew Power Couple. Cu premiatul Anew Power Serum, tenul va fi mai hidratat și mai luminos, datorită acestui ser de top care oferă șapte beneficii pentru o piele care sfidează vârsta în doar șapte zile. Liniile fine vor fi reduse, pielea va avea un aspect mai ferm și mai neted. Pentru un duo de excepție, Anew Power Eye Cream nu numai că luminează instantaneu aspectul zonei ochilor, dar și netezește și reduce aspectul ridurilor, în timp ce hidratează intens. Preț set: 109,00 RON

Far Away Beyond the Moon, parfumul momentului de la AVON

Cu inspirație din misterul lunii, AVON a combinat cireșul sălbatic, lemnul de santal australian și Regina Nopții - o floare care înflorește la lumina lunii - pentru a crea un parfum oriental, floral, cum nu mai există altul. Ceea ce este cu adevărat special este faptul că nota distinctivă Regina Nopții a fost obținută în mod sustenabil, prin tehnologia Headspace, fără a necesita recoltarea florilor, pentru a păstra neschimbat mediul lor natural de dezvoltare, în insula hawaiiană Kauai.

Setul cadou Far Away Beyond the Moon conține parfum și cremă de mâini. Preț set: 109,00 RON

Mai multe seturi cadou sunt disponibile pe avon.ro

Despre AVON

AVON este prezent de peste 25 de ani pe piața din România, timp în care și-a menținut o poziție de top în preferințele consumatorilor, reușind în același timp să pună bazele uneia dintre cele mai mari comunități de femei. Compania este preocupată nu numai să aducă frumusețe și independenţă femeilor, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială și militând continuu pentru sănătatea și standardul lor de viață.

