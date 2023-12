Vitamina C susține lupta împotriva petelor pigmentare

Vara a trecut de mult timp, dar au rămas în urma ei amintirile: fotografii frumoase, dar și unele pete pigmentare, mai puțin plăcute. Și dacă iarna ne învelim corpul ascunzând micile imperfecțiuni, pe ten acestea ne trădează.

Există acele persoane care susțin cu tărie că petele de pe față sunt semnul clar al trecerii timpului sau că acestea pot indica faptul că ai cam exagerat cu expunerea la soare (poate chiar fără protecție). Într-adevăr, uneori, hiperpigmentarea apare după vară, când bronzul a dispărut și este doar o amintire îndepărtată. Alteori, însă, petele închise la culoare apar ca urmare a sarcinii, terapiei hormonale sau a medicamentelor sensibile la lumină.

Poluarea este, de asemenea, o cauză a decolorării pielii; studiile arată că, pentru cei care locuiesc în orașele mari, șansele de apariție a petelor întunecate cresc cu 20%.

Zonele feței cele mai afectate de pete? Pomeții, fruntea și obrajii. Și, dincolo de zona feței, pielea de pe spatele mâinilor și din zona decolteului este, de asemenea, afectată de prezența petelor.

Cum apare pigmentarea?

Pigmentarea este un răspuns al pielii la atacuri externe sau interne. În interiorul pielii, melanocitele produc melanina. Acești pigmenți sunt apoi transferați către keratinocite prin melanozomi.

Keratinocitele care conțin melanină migrează în mod natural la suprafața pielii si constituie astfel unul dintre cele mai importante mecanisme de protecție împotriva radiaţiilor ultraviolete (UV): melanina distribuită uniform protejează pielea împotriva daunelor provocate de soare.

Astfel, hiperpigmentarea poate apărea atunci când acest mecanism natural este perturbat, iar producția de melanină devine excesivă. Prin urmare, se constată apariția de pete brune localizate (cum sunt petele solare si petele acneice) sau de mare întindere (cum ar fi melasma sau masca din sarcină, numită și cloasma).

Expunerea la UV declanșează mecanismul de supraproducție de melanină. Dar acesta nu este singurul factor declanșator: la originea acestui mecanism se poate afla și o inflamație, un dezechilibru hormonal sau stresul oxidativ.

Un aliat pentru o piele luminoasă și sănătoasă: URIAGE DEPIDERM Serum booster împotriva petelor

În prezent, tot mai multe femei sunt dornice să-și îmbunătățească aspectul tenului, în căutarea unei frumuseți naturale și a unei pieli sănătoase, astfel că Laboratoarele Dermatologice Uriage vin în sprijinul acestora cu o inovație semnificativă în lupta împotriva petelor pigmentare. Depiderm este un serum booster care, prin formula sa revoluționară numită mela technology, oferă luminozitate și uniformitate tenului.

De ce să folosești Serul DEPIDERM?

Există câteva motive pentru a folosi noul Ser DEPIDERM împotriva petelor pigmentare. Acest booster de luminozitate:

corectează și previne apariția petelor pigmentare

uniformizează tenul

netezește și redă luminozitatea

Și mai ales: Conține ingrediente studiate, cu rezultate dovedite clinic: Mela Technology, 20% Complex Vitamina C, Niacinamide.

Inovația URIAGE – Booster pentru strălucire

Să te simți frumoasă în mod natural, înseamnă să te simți încrezătoare în propria piele, acceptând și apreciind imperfecțiunile care fac ca fiecare persoană să fie unică. Pornind de la această perspectivă, Uriage oferă o soluție pentru combaterea petelor pigmentare, bazându-se pe mela technology, o inovație bazată pe ingrediente active 100% naturale, care acționează împotriva petelor pigmentare. Cu extract de mazăre și zaharoză pentru a atenua petele, enoxolonă pentru calmare și apă termală Uriage pentru hidratare și protecție, acest complex reprezintă un pas înainte în îngrijirea pielii. Dar, surpriza și elementul central al formulei o reprezintă vitamina C stabilizată, un complex în concentrație de 20%, cunoscută pentru eficacitatea sa antioxidantă și capacitatea de a diminua pigmentarea nedorită.

De ce vitamina C?

Vitamina C este un ingredient extrem de eficient în îngrijirea pielii și joacă un rol semnificativ în obținerea unui ten luminos și uniform, precum și în reducerea petelor pigmentare. Ajută la neutralizarea radicalilor liberi care pot contribui la apariția petelor pigmentare și a semnelor de îmbătrânire prematură. Prin combaterea acestor radicali liberi, vitamina C protejează pielea și îi conferă un aspect mai sănătos. De asemenea, vitamina C are capacitatea de a stimula producția de colagen, o proteină esențială pentru elasticitatea și fermitatea pielii. Prin întărirea structurii pielii, vitamina C ajută la reducerea aspectului liniilor fine și la îmbunătățirea texturii pielii, ceea ce contribuie la un aspect mai uniform și mai tânăr. Dar cel mai important aspect, Vitamina C are un rol crucial în procesul de corecție și prevenție a aparițiilor petelor prin reglarea producției de melanină. Ea acționează prin inhibarea enzimei tirozinazei, care este esențială în formarea melaninei. Vitamina C oferă o anumită protecție împotriva radiațiilor UV, principala cauză a pigmentării nedorite a pielii.

Deși nu înlocuiește un filtru solar, vitamina C poate ajuta la neutralizarea unei părți din efectele dăunătoare ale radiațiilor UV.

În plus, Depiderm serum booster pentru luminozitate conține și niacinamidă, cunoscută și sub numele de vitamina B3. Niacinamida este un ingredient extrem de benefic pentru sănătatea pielii. În cadrul formulei Depiderm, niacinamida joacă un rol crucial în obținerea unui ten luminos și uniform. Totodată, niacinamida ajută la diminuarea excesului de melanină și a petelor pigmentare, contribuind astfel la uniformizarea tonului pielii. De asemenea, are proprietăți calmante, reducând roșeața și inflamațiile pielii și ajută la menținerea nivelului optim de hidratare, ceea ce este esențial pentru o piele sănătoasă și strălucitoare. Și tot minunata niacinamidă protejează împotriva factorilor de mediu, oferă o barieră de protecție împotriva agresorilor din mediul înconjurător, precum poluarea și radicalii liberi, care pot contribui la apariția petelor pigmentare.

Ești impresionat de atâtea informații și proprietăți benefice?

Încă ceva: Depiderm a adăugat niacinamida în combinație cu complexul brevetat de vitamina C și Mela Technology pentru a obține cele mai bune rezultate în lupta împotriva petelor pigmentare. Ținta? Acest combo de ingrediente active acționează sinergic pentru a corecta pigmentarea nedorită, pentru a calma pielea și a-i reda strălucirea naturală.

Depiderm acționează ca un aliat pentru pielea ta, corectând aceste dezechilibre și ajutând la limitarea efectelor, pe care radiațiile ultraviolete sau radicalii liberi le au asupra pielii. Este un serum booster care, într-o singură aplicare, uniformizează, netezește și oferă luminozitate pielii. Un adevărat cocktail ultra performant adaptat tuturor tipurilor de piele, acesta reprezintă primul gest al unei rutine complete pentru un maximum de luminozitate.

Produsele din gama URIAGE DEPIDERM sunt disponibile online și în farmacii

Întreabă și tu medicul sau farmacistul despre produsele Uriage și, în funcție de nevoi, alege-le pe cele care ți se potrivesc.

