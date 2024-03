Călătorește fără bătăi de cap cu PEACH™ 2 go, performantul dispozitiv de epilare IPL de la Foreo

Viața tocmai a devenit mai ușoară pentru aceia dintre noi care suntem mereu pe fugă. FOREO, liderul mondial în domeniul beauty-tech, îți prezintă ultima sa inovație, PEACH™ 2 go. Acest epilator IPL compact este conceput să alunge grijile iubitorilor de călătorii și de frumos, deoarece le oferă o variantă mai comodă și mai ușor de luat în valize a surorii sale mai mari, PEACH™ 2.

PEACH™ 2 go oferă cea mai simplă, mai rapidă și mai eficientă metodă de epilare, chiar și atunci când ești plecat de acasă. Ușor de personalizat, dispozitivul integrează cea mai avansată tehnologie IPL și te ajută să scapi de părul nedorit în doar 12 săptămâni, dar primele rezultate vizibile vor apărea după primele 2 săptămâni.

De ce să te mulțumești cu un aparat de ras când poți alege PEACH™ 2 go? Acest dispozitiv IPL compact reunește toate performanțele și capabilitățile surorii sale mai mari PEACH™ 2, dar la dimensiuni travel-friendly, care o fac să se potrivească perfect chiar și în geanta de mână.

Specificațiile cheie ale dispozitivului PEACH™ 2 go includ:

Putere fără rival: cu o putere de 2 ori mai mare decât orice alt dispozitiv de epilare cu IPL de pe piață, de 6.5 J/cm² , PEACH™ 2 go este uluitor de eficace la fiecare utilizare.

cu o putere de 2 ori mai mare decât orice alt dispozitiv de epilare cu IPL de pe piață, de 6.5 J/cm² , PEACH™ 2 go este uluitor de eficace la fiecare utilizare. Acoperire extins ă: fereastra sa de tratament este de trei ori mai extinsă decât alte aparate cu IPL de pe piață și te ajută să acoperi o suprafață de piele de trei ori mai mare la o singură utilizare.

fereastra sa de tratament este de trei ori mai extinsă decât alte aparate cu IPL de pe piață și te ajută să acoperi o suprafață de piele de trei ori mai mare la o singură utilizare. Impulsuri luminoase cu viteza fulgerului: pulsațiile sunt produse la un interval incredibil de mic, de 0.5 secunde, ceea ce îi permite noului PEACH™ 2 go să livreze 120 impulsuri pe minut, scurtând și eficientizând durata fiecărui tratament.

pulsațiile sunt produse la un interval incredibil de mic, de 0.5 secunde, ceea ce îi permite noului PEACH™ 2 go să livreze 120 impulsuri pe minut, scurtând și eficientizând durata fiecărui tratament. Set ă ri versatile: cu 5 intensități și 2 moduri de epilare, dispozitivul este creat să acționeze eficient și pe suprafețe mari, dar și în zone precise de pe corp, asigurând o experiență de epilare personalizată.

cu 5 intensități și 2 moduri de epilare, dispozitivul este creat să acționeze eficient și pe suprafețe mari, dar și în zone precise de pe corp, asigurând o experiență de epilare personalizată. Conectare optimă: bucură-te de mai multe setări, ghiduri de tratament și remindere prin intermediul aplicației FOREO, care asigură conexiunea tehnologiei cu frumusețea.

În noul dispozitiv PEACH™ 2 go este încorporat mult high tech de ultimă generație. Tehnologia IPL folosită atacă foliculii de păr cu impulsuri luminoase puternice dar blânde cu pielea, blocându-le creșterea, ceea ce înseamnă că firele de păr aflate în zonele tratate vor cădea. Mai mult decât atât, în timp, acolo va crește din ce în ce mai puțin păr.

În dispozitiv este integrat un sistem de răcire al pielii care acționează în toate direcțiile, special creat pentru tratamente lipsite de durere, chiar și în zonele cele mai sensibile. Sistemul de răcire al pielii de 360° cu care este dotat PEACH™ 2 go acoperă zona tratată din toate părțile. Mai simplu spus, nu numai că zona tratată este răcită foarte repede dar, preventiv, se răcesc și zonele care urmează să fie epilate, în orice direcție ai muta dispozitivul. Cu fiecare flash, PEACH™ 2 go are rezultate eficiente și, foarte important, fără iritații ale pielii. Aerul rece este tras prin fante și recirculat, astfel încât să răceasca lampa dispozitivului iar aerul cald este evacuat prin spate pentru a evita eventualele arsuri.

În plus, PEACH™ 2 go beneficiază de performantele T-Sonic™ pulsations marca Foreo, care dilată temporar porii și permit impulsurilor luminoase să țintească cu mai multă precizie foliculii de păr. Masajul delicat T-Sonic™ stimulează circulația sângelui, ajutând la drenajul limfatic și producția de colagen.

Cel mai bun mod de a-ți pregăti pielea pentru tratamentele cu noul PEACH™ 2 go este gelul de răcire PEACH™ Cooling Prep Gel. Creat special pentru dispozitivele PEACH™ 2, acest gel hidratant cu consistență de ser calmează, hidratează și răcorește pielea în timpul tratamentului, ajutând la alunecarea fără niciun efort a dispozitivului pe suprafața pielii. Formula revoluționară combină beneficiile de răcorire ale Aloe Vera și ale mentei pentru a calma și a liniști pielea pentru asigurarea unui confort maxim în timpul tratamentului de epilare. În plus, gelul PEACH™ Cooling Prep Gel poate fi reaplicat după tratament, pentru a diminua roșeața zonei epilate, prin combinarea calităților de hidratare si refacere ale pielii oferite de Panthenol și vitamina E, lăsând pielea fină și catifelată la atingere.

PEACH™ 2 go este disponibil pentru pre-comandă pe foreo.com din data de 18 martie. Lansarea oficială are loc pe 1 aprilie.

