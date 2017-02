Tendinte in 2017: Hainele kaki si imprimeul camuflaj

Afla totul despre stilul army si cum il adopti! Fie ca stilul tau este unul elegant-romantic, fie ca te impaci cel mai bine cu influentele masculine, adopta stilul army pentru un plus de incredere.

Din pacate pentru mine, Mama natura nu a vrut sa ma inzestreze cu forme care sa fie avantajate de piesele vestimentare masculine (in special cand vine vorba de boyfriend jeans), insa, cu toate astea, am o atractie aparte pentru hainele militaresti.

In primul si in primul rand, pot spune ca sunt indragostita iremediabil de jachetele cu imprimeu camuflaj sau cele kaki. Am acasa una tip aviator (bomber jacket) pe care abia astept sa o port primavara asta cu o pereche de blugi skinny negri, tricou oversized si tenisi. Asa arata outfit-ul meu ideal intr-o zi obisnuita, cand vreau sa ma simt bine in piele mea. Si pentru ca vorbim despre stilul army, atunci as mai adauga la tinuta mea si o sapca.

Jacheta texturata: 119,99 lei; Jacheta bomber: 149 lei

Pe al doilea loc in topul preferintelor se afla celebrii bocanci Timberland de care eu nu pot sa ma despart de cand a venit iarna.

Mi se par cei mai apropiati de stilul army si se potrivesc de minune cu pantalonii camuflaj, eventual si prevazuti cu buzunare laterale.

Camasa: 139,99 lei; Body: 45,99 lei; Ghete negre: 299 lei; Ghete maro: 599 lei

In timp ce cautam pe magazinele online, care sunt adevarate cufere cu comori, am dat peste un model de body kaki si imediat m-am imaginat purtandu-l cu o camasa tot kaki pe deasupra, fusta midi mulata si bocancii mei preferati in picioare.

Ah, dulce primavara, cand ai de gand sa ne vizitezi?!

Tine cont de faptul ca, desi porti haine militaresti, le poti combina cu pantofi stiletto sau sandale si vei obtine un outfit extrem de elegant.

Pantaloni: 99 lei; Jacheta: 229,99 lei; Rucsac: 179,99 lei

Tot in magazinele online gasesti si rucsace cu aplicatii colorate, sepci, manusi, chokere, ochelari, toate adaptate stilului militaresc.

Sursa Foto Front Page: NasCreatives/ Shutterstock.com