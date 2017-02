Trendul maxi in accesorii - genti si incaltaminte

Maxi is better! Sau mai mare, mai bine! Cam asa s-au gandit si designerii cand au creat colectiile acestei ierni. Pantaloni palazzo, croiti amplu, de sus pana jos. Pulovere si cardigane, sweatere si tricouri oversize. Camasi, bluze, tunici, paltoane si jachete supradimensionate. Fuste si rochii lejere, flu-flu. Genti cu extra volum si incaltaminte maxi. Totul e fie foarte mare, fie foarte mic.

Ei bine, astazi am adunat cateva exemple de accesorii cu design maxi. Inspira-te si tu din propunerile noastre si fii maxi-fashionista:

Geanta-postas mare, incapatoare, la fel ca si sora ei, micuta geanta box (sau cutie), rigida, eventual tip borseta sunt la mare cautare! Tot la capitolul supradimensionate, sa nu uitam de geanta de mana tip bowling-bag. Sau de modelul training bag – de preferat intr-o textura ce iese in evidenta – piele de reptila, piele intoarsa, piele lacuita – sau cu pattern interesant.

Geanta postas: 189,99 lei; Geanta bowling: 335 lei; Geanta training: 129,90 lei

Trendul extra-volum nu se refera doar la gene! Ei bine nu! E vorba si despre gentile de mana tip servieta, de rucsacurile din piele sau cu imprimeu-statement si de gentile plic oversize. Ti-am dat cateva motive sa iubesti geanta maxi, nu-i asa? Daca mai ai nevoie de unul iata-l: e foarte incapatoare si nu trebuie sa planifici la sange ce ramane acasa si ce nu!

Altfel spus, incape acolo si telefonul, si trusa de make-up, si un snack, si agenda… si cate si mai cate! Sa spunem doar ca vorba aceea cu “niciodata nu stii ce e in geanta unei femei” se referea la geanta maxi!

Geanta servieta: 229,99 lei; Rucsac: 129,50 lei; Plic: 308 lei

In completarea gentilor, vin intotdeauna pantofii, botinele, cizmele si ghetele. Maxi se refera si la ele in iarna aceasta. Pentru ca e sezonul cand cizmele peste genunchi sunt must-have. Pentru ca nu mai ai nicio scuza sa iti cauti ghete cu catarame masive. Pentru ca este iarna in care bocancii cu talpa groasa sunt asortati si daca esti iubitoare a stilului Punk si daca ii porti la fuste-clos si bluze din matase.

Ce mai inseamna maxi in ceea ce priveste incaltamintea? Inseamna tocuri groase si inalte! Asa ca, fa repede pasul ce te aduce atat in trendul iernii cat si in moda de primavara/vara 2017: alege o pereche de pantofi cu tocul inalt si gros, eventual cu bareta, de tip Mary Jane. Si-apoi fii maxi-chic!

Cizme lungi: 379,99 lei; Bocanci: 389,90 lei; Catarame: 399 lei; Toc gros: 665 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com