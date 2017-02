Desene animate de imbracat adultii in 2017

Imprimeuri cu motive graffiti si desene animate

Din cand in cand si noi, adultii, avem nevoie sa mai copilarim putin! Sa ne alintam. Sa ne jucam. Sa ne coloram vietile. Sa mai formim 10 minute in plus in fiecare dimineata. Sa ne rasfatam cu ceva dulce in pauza de pranz. Sa ne alintam ca “nici azi nu vreeeeem la munca”, asa cum cei mici bazaie diminetile dinainte de gradi. Dar din cand in cand, se intampla sa ne luam prea in serios. Prea suntem oameni responsabili, domnule! Ei bine, si intr-o extrema si-n cealalata, nu exista nimic mai potrivit ca o portie de desene animate… fie si pe haine! Nu zice nimeni ca trebuie sa iei toate seriile Disney la mana, dar poti sa le aduci in garderoba! Mai ales ca in acest sezon si in urmatorul se poarta mici accente ludice “cartoon-like”.

Se poarta mai degraba stilizarile de tip desene animate ale unor patternuri extrem de “adulte” – carouri, florale, vegetale, spirale sau zog-zaguri, etnice, sau retro, abstracte, scrisuri, stelute, buline – toate trec prin filtrul desenelor animate. Inspiratie gasesti in colectiile de toamna/iarna 2016 si primavara/vara 2017 Missoni.

Caption: Hainele cu grafisme de acest gen se poarta cu accesorii “in ton”. Missoni a completat look-ul graffiti-style cu sandale ce par mai degraba schitate de un ilustrator, si nu reale.

Ti-am promis Disney si nu prea dai de Disney! Pai Cenusaresele, Ariel-ele, Peter Pan-ii au fost inlocuiti cu desenele animate urbane. Mici monstruleti, cu ochii iesind din cap, cu limba scoasa si dintii la vedere, splash-uri de culoare acida, “Evil eyes” ce privesc mai departe de pulovere, compleuri intregi ce amintesc de arta graffiti, orci fiorosi, dragoni – toate s-au regasit in colectia barbateasca Jeremy Scott. La doamne, lucrurile stau mai delicat: acadele si buze sexy, amintind mai degraba de un Pop-Art, la Moschino de exemplu.

Caption: daca alegi printuri graffiti, combina-le cu elemente Punk – geaca de piele, bocanci, cercei si bijuterii cu lanturi, pin-uri, capse, tinte.