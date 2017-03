Cum porti un top satinat in tinute cool

Top satinat casual

La prima vedere, topul satinat casual este un maiou obisnuit pe care il poti purta cu blugi si balerini. Dar chiar vrei sa obtii un outfit atat de… cheap?! Pastreaza blugii, as merge pe cei skinny, insa in locul balerinilor pune-ti in picioare o pereche confortabila de platforme sau de sandale finute.

Daca vrei sa il porti la birou, intr-o combinatie office, esti libera sa pui pe deasupra un sacou.

Maiou din matase satinata: 120 lei