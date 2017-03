Rochii scurte tip bluze - piese 2 in 1 versatile

Atunci cand am inceput sa port tricouri, pulovere si bluze lungi, care imi acopereau posteriorul, nu credeam ca o sa vina vremea cand o sa fie o moda. Nu-mi ramane decat sa ma bucur ca au urcat in preferinte, lasand in urma bluzele care tipa pe trup.

Am cautat online, pentru sufletul meu, dar si pentru cele dintre voi care isi petrec pauzele de la birou cautand sa imbine utilul cu placutul, rochii scurte tip bluze pentru orice moment al zilei, de combinat cu pantofi sport sau pantofi cu toc.