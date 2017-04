Centura lata tip corset din piele sau material textil pentru un efect WOW

Poate cea mai evidenta dovada ca este sezonul curelelor late este centura tip corset. Practic, cureaua lata sau centura tip brau devine atat de importanta incat devine un mic corsaj ce cuprinde talia.

Am gasit-o in propunerile designerilor in tinute ton in ton dar si drept accesoriu-statement, dintr-o culoare ce iese in evidenta sau o textura indrazneata.

Cureaua lata tip brau sau corset pe talie poate fi purtata si peste o rochie midi, peste o rochie din denim, tip sarafan. Inspiratie gasesti la Loewe unde cureaua lata este in ton cu tinuta neagra. Si la Isabel Marant corsetul cu siret de aceasta data este in ton cu hainele. Poti adauga o centura lata tip corset si peste sacoul office dar si peste o bluza sau o camasa cambrata.

La Balmain, braul din piele este impletit. Si mai are o caracteristica importanta: devine piesa centrala a tinutei sport-casual. Inspira-te din colectia de primavara-vara 2017 a lui Balmain si poarta centura lata impletita din piele lucioasa cu pattern ce imita pielea de sarpe.

Cureaua lata in nuante pamantii este ideala la o tinuta kaki, cu T-shirt sau maiou si fusta cu buzunare Cargo. Dar si la o rochie neagra clasica, fiind accesoriul de ocazie de care ai nevoie.

Fii sexy cu un corset adaugat peste tinuta ta si urmareste si alte modele de centuri late cu siret

Daca pana in sezonul acesta curelele si centurile erau intr-o tinuta sa o sustina, cu rol eminamente practic, functional, in primavara-vara 2017 lucrurile se schimba. Cureaua subtire in ton cu jeansii sau pantalonii office dispare, lasand locul unui accesoriu indraznet: centura lata!

Poarta centura lata sau curea tip brau ori corset la vedere, peste haine, accentuandu-ti talia. Imagineaza-ti o tinuta simpla: jeansi crop, tricou basic alb si pantofi cu toc stiletto. Adauga o curea lata si deja ai schimbat intreg look-ul!

Sursa foto front page – Tamara Bellis - Unsplash