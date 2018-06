Pentru aceasta vara, sandalele reprezinta o piesa de rezistenta pe care nu o poti omite din garderoba ta. In aceasta vara este permis aproape orice in materie de sandale. Cu toate acestea, incearca pe cat posibil sa tii cont de zilele in care alegi sa porti sandalele, sa le alegi pe cele potrivite si sa tii cont de tendintele acestea.

Vara, poti opta pentru aceste sandale, usoare, confortabile, nonconformiste si in trend pentru aceast sezon. De la culori deschise pana la culori inchise sau modele cu anumite aplicatii, gasesti perechea potrivita pentru tine fara batai de cap. Fii increzatoare si opteaza pentru modele acele modele care iti scot in evidenta forma picioarelor si frumusetea acestora. Asa ca, adopta sandalele potrivite si poarta-le cu incredere!

Pentru a face alegerea corecta si perfecta, citeste mai departe si afla tendintele pentru aceasta vara si ce modele de sandale poti purta.

Ce sandale sunt un “must-have” pentru aceasta vara?

In aceasta vara poti adopta modele de sandale de la tipul “ flip flops” pana la cele de tip gladiator sau cu toc cui.

Indiferent de ce model alegi, acestea sunt elegante, confortabile si usor de purtat.

Sandale pe platforma

Astfel, cand vine vorba de sandale, putem spune ca modelele sunt infinite. Iata in randurile urmatoare ce tipuri de sandale poti adopta pentru vara 2018!

Atrage privirile cu o pereche de sandale pe platforma. Pentru vara aceasta, sandalele de acest tip contin note nonconformiste cu aplicatii diverse. Fie ca vorbim de capse sau anumite strasuri, acestea sunt usor de purtat la orice tinuta, fie ca este de zi sau de cocktail. Mai mult decat atat, ofera eleganta si un stil unic, de invidiat. Le poti purta foarte usor cu o pereche de pantaloni evazati si cu un tricou din bumbac. Lejeritatea poate fi adopta pentru orice ocazie asa ca, adopta aceste sandale daca vrei sa-ti evidentiezi tinuta.

Sandale cu talpa joasa

Sandale cu talpa joasa isi pastreaza si in acest sezon pozitia. Aceste sandale reprezinta alegerea ideala daca vrei sa fii confortabila pe tot parcursul zilei. Astfel, in aceasta vara se poarta sandale cu varful acoperit pana la sandalele in stil grecesc.

Fie ca esti la plaja sau la o simpla plimbare, este obligatoriu sa ai o pereche de sandale de acest fel. In materie de culori, cat mai colorate si cu multe aplicatii. Culorile mov, albastru, verde sau galben fac senzatie pentru aceasta vara.

La o pereche de sandale cu talpa joasa poti adauga o rochie “boho-chic” si un “statement”, de obicei un colier care sa dea o nota aparte tinutei.

Sandalele cu toc patrat

Sandalele cu toc patrat reprezinta un alt model in tendinte pentru aceasta perioada. Aceste modele iti ofera confort, stil si eleganta la care poti adauga diverse elemente vestimentare.

Ele pot fi purtate in orice moment, perfecte pentru un stil casual, festiv si elegant.

Sandalele cu toc cui si cele kitten heel

Sandalele cu tocul cui sau cele kitten heel sunt foarte indraznete pentru aceasta vara. Sunt nonconformiste si reprezinta un “statement” care nu trebuie ignorat.

Cu toate acestea, aceste sandale iti ofera feminitate si eleganta. Pentru un plus de stil, adauga la o pereche de sandale fie cu toc cui sau cele kitten heel o pereche de pantaloni in stilul masculin. O asemenea tinuta este indrazneata si in trend pentru aceasta vara