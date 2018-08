Odata cu trecerea anilor, moda se schimba si ea. Tinutele office devin din ce in ce mai lejere. Croielile sunt atent construite astfel incat sa te poti simti confortabil si relaxata, dar sa exprimi in acelasi timp eleganta si feminitate prin look-ul tau de birou. In acest an s-a pus accentul pe imprimeuri, culori tari si croieli fine, 3 calitati care le vor oferi femeilor un mers mai increzator atunci cand intra pe usa biroului.

Luminita Staicu, designer Hermosa, iti prezinta noile articole esentiale pentru tinuta office:

Camasile cu maneci bufante

„Daca esti adepta stilului nonconformist, dar la birou trebuie sa fii mai rezervata si totusi vrei sa obtii o tinuta chic care sa atraga atentia, dar in acelasi timp sa exprimi seriozitate si feminitate, afla ca se poate. Cu ajutorul camasii cu maneci bufante care poate fi intr-o culoare tare si care iti poate exprima personalitatea puternica, nu poti da gres”, ne spune designer-ul Hermosa, Luminita Staicu. Camasa Neonela de la Hermosa poate fi cea mai buna optiune daca vrei sa obtii o tinuta office atragatoare si interesanta. Manecile bufante vor oferi tinutei tale decenta, eleganta si rafinament.

Rochiile cu imprimeuri clasice: dungi, forme geometrice, broderii florale, buline

2018 este anul printurilor si de aceea, din gardeorba ta nu poate lipsi o rochie cu imprimeuri. Acest stil de rochie iti poate oferi o tinuta office-chic diafana si de efect. Printurile se definesc prin rafinament si poti obtine astfel, un look jucaus, dar in acelasi timp delicat cu ajutorul unei rochii casual-chic care sa-ti puna in valoare atuurile. Daca iti doresti o astfel de tinuta in garderoba ta, poti opta pentru rochia Antonia de la Hermosa de care te vei indragosti de la prima purtare. Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi o pereche de sandale comode sau o pereche de stilleto si parfumul preferat.

Sacourile in culori luminoase de galben, albastru si rosu

Orice femeie de succes are in dressing un sacou. Anul acesta se poarta sacourile in culori luminoase. Poti foarte usor sa obtii o tinuta office cu ajutorul unui sacou la care poti adauga o camasa si o fusta midi sau o pereche de pantaloni. „Acest look poate fi considerat basic, dar accentul se pune pe combinarea culorilor, iar daca toate regulile unei tinute office au fost indeplinite si adaugi si un accesoriu potrivit, poti obtine un look fabulos care va intoarce toate privirile asupra ta”, ne spune designer-ul Hermosa, Luminita Staicu. Aceste piese vestimentare ofera o imagine clara, simpla, care exprima profesionalism si incredere in sine. Sacoul Tonia de la Hermosa poate fi completarea perfecta pentru o tinuta office reusita. Culoarea sa indrazneata iti va evidentia calitatile feminine.

