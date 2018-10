Daca e vineri, e AMAZING Friday, un adevarat maraton de evenimente pus la cale de AMAZING Jewelry in Bucuresti Mall pe 12 octombrie.

Incepand cu ora 10 si pana tarziu in noapte, ai parte de super discounturi, premii la fiecare ora, prezentarea celor mai interesante trenduri in fashion, beauty si wellness.

In plus, ai super concerte cu Mariuca Enache, Diana Matei si Alina Eremia, urmate de sesiuni de autografe in magazinul AMAZING Jewelry situat la etajul 1.