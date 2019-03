6 rochii de seară în care să te simți ca o prințesă

Rochiile de seară prezintă o adevărată provocare - asta până să o găsești pe cea potrivită. Din fericire ai de unde alege!

Luxoase și moderne, stilate și calitative - așa trebuie să fie rochiile de seară! Că îți plac cele cu imprimeuri sau cele uni, că ai o slăbiciune pentru cele lungi sau midi, cu siguranță că vei ține cont de asta când te vei orienta către o ținută de ocazie. Pentru că știm că este greu să o găsești pe cea perfectă, am zis să îți venim în ajutor cu câteva recomandări de rochii de seară care ne-au atras atenția nouă. Sunt sofisticate, dar și încadrate într-un buget care să le facă accesibile ca preț, așa că avem încredere că îți va fi la îndemână să o găsești pe cea potrivită ție.

Rochii de seară strălucitoare și inedite

Rochie sclipitoare în două culori

Pentru ținutele de seară poți defila într-o rochie cu paiete. Am găsit una cu lungime deasupra genunchiului și cu mâneci trei sferturi. Are un decolteu rotund discret și o combinație atrăgătoare între argintiu și verde. Are o croială lejeră, nu este strâmtă și nu atrage atenția asupra imperfecțiunilor.

O poți comanda aici

Rochie petrecută din paiete căptușită

Rochii de seară înseamnă și să alegi ceva mulat pe corp - asta se potrivește celor cărora nu le este teamă să fie provocatoare și să își arate formele. Este din paiete, într-un ton auriu foarte plăcut, are bretele subțiri și un decolteu adânc în V. Lungimea este medie, are căptușeală satinată pe interior și este una glamour, având un efect senzual dat și de crăpătura laterală.

O poți comanda aici

Rochie midi tip creion cu paiete în degradeuri

Dacă te-ai putea îndrăgosti de o rochie de seară, asta ar fi love at first sight. Rochia Artisa vișinie este ideală pentru ocaziile deosebite din viața ta, având croiala tip creion. Este cu aplicații cu paiete în tonuri somptuoase, căptușită pe interior cu bust buretat, mulată și la mâneci are volănașe delicate.

Rochii de seară elegante și pretioase

Rochie verde de seară cu tul negru

O rochie rafinată și festivă poate fi cuceritoare prin simplitate. Am găsit una cu o croială evazată, care are la baza volănașe din tull. Mânecile sunt largi și lungi, iar în partea de sus o bluză aurie care conferă un contrast fain cu tunică verde pe deasupra, una tip animal print. În talie are un cordon dintr-un material elegant, care pune în evidență zona, conferind o iluzie de subțiere. Ne-a plăcut și gulerul ușor înalt.

O poți comanda aici

Rochie asimetrică cu aplicații din dantelă

Dacă îți plac rochiile asimetrice de seară, am găsit una spectaculoasă cu o fustă amplă! Mai lungă în spate și mai scurtă în față, această ținută te face să te simți deosebită - așa cum ești. Feminină, este confecționată din material dantelat și are deasupra aplicații de paiete și broderie neagră. Mânecile sunt trei sferturi, iar decolteul tip bărcuță.

O poți comanda aici

Rochie lungă de seară roz pal

Diafană și specială - așa am descrie ultima propunere de rochie de seară pe care să o porți la o petrecere. Este seducătoare, confecționată din voal și dantelă cu paiete roz discrete, având o croială flatantă. Nuanța de roz prăfuit îi conferă o notă romantică.

O poți comanda aici



foto main: By Maksim Vostrikov, Shutterstock