Accesorii de primăvară: 7 piese must-have în acest sezon

Accesoriile de primăvara trebuie sa fie în temă cu anotimpul - vesele, colorate și practice. Cu cât mai variate, cu atât mai bine. Ți-am ales câteva lucrușoare care nu trebuie să îți lipsească!

Că sunt pentru tine sau pentru alții, accesoriile de primăvară sunt atrăgătoare și estetice, îți dau o stare de bine. Mai ales când sunt ornamentate într-un stil cât mai frumos, în nuanțe aproape estivale. Noi am găsit prin magazinele online câteva dintre cele mai simpatice astfel de lucrușoare și ne-am gândit să îți prezentăm și ție câteva. De unele cu siguranță ai nevoie, la altele nu te-ai gândit și celelalte te vor atrage. Iată-le:

Genți în nuanțe colorate: poșetă damă pentru primăvară

Accesoriile de primăvară înseamnă, în primul rând, o geantă care să fie mai ușoară, mai lejeră, mai simplu de purtat. Nu mai ai nevoie de atât de multe lucruri pe care să le înghesui, așa că o poșetă ar fi perfectă. Am găsit una într-un galben muștar aprins, care se vede grozav cu o rochie cu imprimeuri florale. Este de dimensiuni reduse, cu lanț detașabil și are închidere cu clapetă, plus câteva detalii metalice aurii.

Umbrelă de primăvară cu tematică de sezon

Primăvara vremea este mai capricioasă și se schimbă destul de ușor. Așa că ar fi o idee inspirată să ai la tine o umbrelă, ca să fii pregătită să înfrunți ploile. Și dacă tot vorbim despre temperaturi mai ridicate, o umbrelă cu print floral (cu mușețel viu nuanțat) ni se pare grozavă. Materialul este sintetic, rezistent și ornamentat chic.

Ochelari de soare cat-eye cu ramă turcoaz

Nicio ieșire în oraș fără o pereche de ochelari de soare! Primăvara asta o opțiune cool ni se pare modelul cat eye, un trend care nu dă semne să își piardă din popularitate. Dimpotrivă, ne-a fost destul de greu să alegem dintre multele disponibile - ne-am oprit până la urmă, la o pereche de ochelari de primăvară în culoarea turcoaz, de la Mango. Și sofisticați, și utili, și atrăgători.

Coș echipat pentru picnic

De când așteptai să iei la pas orașul și să te bucuri de soare, de natură, de o plimbare în aer liber? În sfârșit, după iarna greoaie, poți ieși la picnic alături de cineva drag ție. Am găsit, din categoria accesorii de primăvară, un coș echipat pentru picnic, cu tot ce trebuie pentru două persoane. De mâncare te ocupi tu; în setul făcut din lemn de salcie găsești: 2 farfurii (18 cm diametru), 2 pahare, 2 cuțite, 2 furculițe, 2 linguri, 1 solniță, 1 piperniță, 1 tirbușon.

Bentiță de primăvară cu flori în relief

Flori în păr sau cum să aduci primăvara mai aproape de tine! Alege o bentiță de primăvară cu câteva flori artificiale aranjate discret. Un accesoriu de păr care ne place și despre care credem că nu este deloc pretențios. Se poate purta și la o ținută cu tunică, și la una cu rochie, și la ceva mai sport, atât timp cât ai atitudinea potrivită.

Autocolant Ambiance Pink Hearts

Accesorii pentru primăvară nu înseamnă doar răsfăț pentru tine. Ne-am gândit că o idee tare simpatică ar fi să îți decorezi și camera în tematică cu acest anotimp. Am găsit un autocolant tare simpatic, care dă o notă jovială încăperii - cu un strop de magie și cu un design vesel, colantul se lipește pe perete, într-un colț la vedere. Se întreține simplu.

Eșarfă din mătase cu fluturi pentru o primăvară colorată

Ce ar fi o primăvară, fără o eșarfă care să completeze o ținută? Noi am găsit una din mătase, cu fundal al și are print cu fluturi mari. Acest accesoriu de primăvară este cu forma pătrată și este extrem de gingașă. Poate reprezenta și un cadou pentru mama, soră sau cea mai bună prietenă.

foto: By Victoria Chudinova, Shutterstock