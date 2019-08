Greseli pe care aproape toate femeile le comit cand isi aleg lenjeria intima

Daca stii cum sa iti alegi corect lenjeria intima, nu numai ca te vei simti mai confortabil, dar poti evita si aparitia unor probleme mai delicate.

Daca atunci cand iti alegi hainele esti atenta sa iti iei marimea corecta, sa se aseze frumos pe corp sau sa fie fabricate din materiale de calitate, cand vine vorba despre lenjeria intima, putine sunt femeile care acorda la fel de multa atentie acestor detalii.

Auzi adeseori ca 80% dintre femei poarta o masura gresita de sutien sau despre pericolul materialelor sintetice, insa de cele mai multe ori treci cu vederea aceste informatii, cu toate ca nu ar trebui. Daca stii cum sa iti alegi corect lenjeria intima, nu numai ca te vei simti mai confortabil, dar poti evita si aparitia unor probleme mai delicate. Iata care sunt cele mai frecvente greseli in alegerea lenjeriei intime:

Cumperi o marime prea mica

Nu iti cumperi niciodata o haina fara sa o probezi, in schimb iti alegi lenjeria intima fara sa acorzi atentie marimii. Totusi, niste chiloti prea stramti nu numai ca vor arata inestetic pe sub haine si vor scoate in evidenta orice imperfectiune, dar vor fi si extrem de incomozi. Ca sa nu mai vorbim de riscurile unei infectii urinare, care sunt mai mari atunci cand porti o lenjerie prea mica. Daca nu esti sigura de marimea pe care o porti, alege intotdeauna o masura mai mare.

Alegi cea mai ieftina lenjerie intima

Pentru ca nu este la vedere, multe femei fac compromisuri cand vine vorba despre calitatea lenjeriei intime. Cu toate acestea, este important de stiut ca o lenjerie ieftina inseamna o calitate mai scazuta a materialelor, dar si a cusaturilor. Te-ai intrebat de ce ti se deformeaza atat de repede sutienele cu intarituri? De cele mai multe ori, calitatea manoperei si a materialelor folosite sunt de vina.

In plus, lenjeria fabricata 100% din materiale sintetice nu absoarbe transpiratia, te predispune la iritatii si alergii si nu este deloc confortabila. In schimb, ode calitate te va scuti de toate aceste probleme si vei observa cu adevarat valoarea produselor abia dupa multe spalari, cand materialul nu se va deforma sau decolora, iar sutienele si chilotii vor arata bine mai mult timp.

Porți lenjerie sintetica vara

Daca cele mai multe articole de lenjerie intima sunt fabricate dintr-o combinatie de materiale naturale si unele sintetice, care le confera elasticitate, pe timpul verii este bine sa porti doar lenjerie din materiale naturale cum ar fi bumbacul. Textilele sintetice, asa cum este poliesterul, absorb si retin caldura si umezeala si incurajeaza dezvoltarea bacteriilor, ceea ce inseamna un risc crescut de infectie si disconfort pe tot parcursul zilei. Un material natural este mai confortabil, nu retine umezeala si te poate ajuta sa eviti unele probleme.

Porti frecvent lenjerie tanga

Lenjeria tanga este perfecta pentru rochiile sau fustele mulate ori pentru a fi purtata pe sub o pereche de pantaloni deschisi la culoare. Totusi, oricat de utila si sexy ar fi, este important sa nu o porti zilnic, intrucat riscurile contractarii unei infectii cu candida sau a unei infectii de tract urinar sunt mult mai mari. Pe timpul noptii, ai grija sa porti o lenjerie cu design clasic, din bumbac, pentru a te simti cat mai confortabil si a te feri de orice neplacere.

Sursa foto: Daniel Lincoln on Unsplash