Genți de umăr: 7 modele inedite pe care trebuie sa le ai

Gențile de umăr trebuie să fie deosebite ca look, practice ca design și atrăgătoare ca apariție. Pentru stiluri și așteptări care se traduc prin eleganță și pretenții, găsești mai jos câteva poșete faine.

Gențile de umăr - cumva avem senzația că niciodată nu sunt suficiente. Posibil să nici nu prea mai avem loc cu ele prin garderobă. Dar tot găsim câteva modele care ne cuceresc și pentru care am face ceva compromisuri doar ca să ajungă la noi. Plus că, odată cu schimbarea sezonului, se impun și ceva modificări în garderobă. Cât să credem că avem nevoie de genți de umăr noi. Așa se face că am căutat prin online unele modele pe care trebuie să le incluzi în categoria must have.

Cele mai cool modele de genti de umar

Geantă de umăr cu ținte decorative

O geantă superbă pentru femei într-o nuanță aprinsă de corai. Modelul pe umăr este în stil office și confecționat din piele sintetică. Are două mânere fixe și buzunare interioare care sunt separate prin fermoar. La exterior are ținte decorative care o fac să se impună într-un stil ușor rebel.

O poți comanda aici

Geantă de firmă pentru umăr

De la brandul Anna Grace am ales o geantă de umăr pe un albastru aprins. În stil casual, aceasta este, la fel, confectionată din material sintetic. Este prevăzută cu două barete mari, detașabile și ajustabile. Modelul uni are trei compartimente pe interior, fiind perfect de luat la birou sau la plimbări.

O poți comanda aici

Geantă de umăr cu ciucuri decorativi

Meli Melo ne-a atras atenția cu o geantă de umăr cu clapetă catifelată neagră și care are niște ciucuri ornamentali. La exterior materialul textil este în stil rustic și combinații cu forme geometrice multicolore. Interiorul este căptușit și are închiderea cu fermoar - geanta se poate purta și în sezonul rece.

O poți comanda aici

Geantă neagră de umăr

De la Medicine ne-a plăcut foarte mult o geantă neagră de umăr. Poșeta Urban Story are forme discrete în relief, este de tip shopper mare cu model rigidizat. Modelul este unul cu curea atașabilă. Patternul este simplu din imitație de piele și poșeta una extrem de încăpătoare.

Geantă de umăr cu franjuri

O geantă destul de micuță, aceasta de la Mango este din piele. Confecționată din piele întoarsă de vițel, are încheierea cu clemă, putându-se purta și în mână, și pe umăr, pentru că are mânere foarte scurte. Patternul este simplu și culoarea de un maro coniac închis.

O poți comanda aici

Geantă shopper de umăr

Geantă din piele ecologică pentru femei made în Poland. Aceasta dispune de două compartimente în interior și un buzunar exterior, având închiderea magnetică și sigură. Cel mai mult ne place nuanța prăfuită, decorațiunile metalice și terminațiile de la bretele.

O poți comanda aici

Geantă de umăr tip rucsac

Acesta geantă de umăr pentru damă este cu imprimeu cu carouri. Dar lucrul care ne face să o recomandăm este faptul că este în formă de rucsac. Modelul bucket are un design foarte cool, având și un interior generos cu buzunare. Este căptușită, închiderea se face cu ciucuri jucăuși și este din imitație de piele

O poți comanda aici

foto: By Victoria Chudinova, Shutterstock