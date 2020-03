TopShop TopMan lansează noua colecție DENIM - The Fabric of You

TOPSHOP TOPMAN lansează noua colecție DENIM, care sărbătorește individualitatea și auto-exprimarea prin mesajul „The Fabric of You”.

“The Fabric of You” este un manifest dedicat diversității și spiritului independent, cu tineri ce vorbesc despre lucrurile care contează pentru ei - să își creeze ceva al lor, care să le exprime individualitatea, să le celebreze excentricitățile și fiecare să facă asta cu materialul și stilul denim potrivit.

Denimul este o piesă nelipsită din garderobă, ce ne ajută să ne definim identitatea; un material ce unește prin atemporalitatea stilului său, reușind totodată să exprime originalitate, prin combinații unice și stiluri personalizate. Această campanie își propune să aducă în atenția publicului gama variată de piese denim oferită de TOPSHOP TOPMAN, ce include atât modelele clasice, atemporale, cât și o colecție inspirată din noile tendințe de sezon.

Pe lângă stilurile atemporale consacrate, sinonime cu brandurile TOPSHOP TOPMAN, în sezonul primăvară-vară sunt lansate opt noi modele de jeanși: Topshop One, Two, Three și Four, Relaxed, Flare, Baggy și 90’s Straight. Iar noile croieli pentru sezonul curent sunt Relaxed, Cargo, Taper, Skater și Carpenter.

„Am observat o reînviere a denimurilor din anii ’90-00 pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, și suntem extrem de încântați să ne extindem oferta cu opt noi modele. Suntem convinși că există o pereche de blugi pentru fiecare fată TOPSHOP”, declară Lucy Willans, Senior Jeans Buyer, Topshop.

„De când TOPMAN a devenit o destinație pentru oricine este în căutare de jeanși, am avut un succes deosebit cu modelele skinny și spray-on. Când ne-am gândit cum va arăta noua colecție pentru TOPMAN am descoperit o dorință de a avea mai multe croieli casual, relaxate, din materiale rigide. În acest sens, suntem încântați să oferim cinci noi stiluri în plus față de oferta noastră principală”, afirmă Mitch Hughes, Trading Director, Topman.

O selecție de produse din colecția DENIM amintite se vor găsi în magazinele TOPSHOP TOPMAN din București Mall Vitan și Băneasa Shopping City.

DESPRE TOPSHOP

Topshop este un retailer dinamic, care conectează oamenii cu tot ce înseamnă avangarda în materie de fashion, stil și cultură. Peste 300 de noi modele must have, din colecțiile mainline și cele de accesorii, sunt lansate săptămânal; de asemenea, brandul propune o colecție denim extrem de versatilă, colecție care vinde global o pereche la fiecare 10 secunde.

Recunoscuți ca fiind partenerii designului original și campioni în susținerea noilor talente, lista personalităților de seamă care au făcut parte din campaniile Topshop conține nume precum Cara Delevingne, Karlie Kloss, Jourdan Dunn, precum și Gigi și Bella Hadid. Colecții capsulă Topshop în colaborare cu designeri de renume au căpătat deja recunoaștere mondială, în special colaborările cu iconicul super model Kate Moss, mult apreciații designeri britanici JW Anderson, Christopher Kane și Joanathan Saunders, și recenta colaborare cu premiatul designer Michael Halpern. Inovația permanentă, parteneriatele tehnologice exclusive cu Oculus Rift și platformele sociale – precum Twitter, Facebook și Pinterest – asigură recunoașterea retailer-ului ca fiind un lider digital și mereu în linia întâi a viitorului.

Topshop oferă gratuit serviciul premium de Personal Shopping și Styling doar într-o selecție de magazine din cele 604, parteneri digitali și francize prezente în peste 35 de țări. Magazinul principal al brandului, din Oxford Street, Londra are peste 1000 de metri pătrați și primește în jur de 400,000 de vizitatori săptămânal. Topshop.com atrage în medie 4.5 milioane de vizitatori săptămânali, fie că sunt pe mobil, tabletă sau desktop și livrează în peste 100 de țări folosind o platformă tranzacțională dedicată în 9 dintre ele. Topshop.com oferă consumatorilor, fanilor și celor care urmăresc brandul o experiență de shopping interactivă și greu de egalat.

DESPRE TOPMAN

Brandul britanic Topman a reușit să pună moda masculină pe harta internațională a fashion-ului și a devenit o autoritate în domeniul stilului. De la modelele iconice la liniile clasice, Topman și-a câștigat renumele printr-o abordare dinamică și irezistibilă, o dorință de a produce modă masculină cu adevărat aspirațională. Topman a lansat colecții capsulă exclusive, în colaborare cu Charlie Casely-Hayford, James Long, Astrid Andersen, Agi & Sam, Nasir Mazhar și Sibling pentru a menționa doar o parte, alături de ambasadori de brand renumiți, precum Nick Jonas, Douglas Booth și James Bay.

Împingând trendurile înainte și schimbând felul în care bărbații privesc shopping-ul, Topman oferă gratuit serviciul de personal shopping în magazine selecționate. Amprenta globală a Topman include peste 160 de magazine în UK, și un total de 420 la nivel global, în 34 de țări. Topman.com lansează peste 250 de produse săptămânal și asigură livrare către 100 de țări.

DESPRE VOICI LA MODE GROUP

Înființat în 1960, în Cipru, Grupul Voici La Mode a fost partener în franciza pentru Marks and Spencer Cipru pentru mai bine de 60 de ani. În 2017 a intrat pe piața din România prin preluarea M&S. Astăzi, deține 35 de magazine în Cipru și România, incluzând Topshop Topman, Marks & Spencer, Celio, Dorothy Perkins, Wallis, Evans și Cafe La Mode. Grupul cipriot a adus mărcile britanice Topshop Topman în România ca francizor oficial în luna martie a acestui an și a prezentat un nou concept de design de magazin la deschiderea din București Mall.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați: https://voicilamode.com/