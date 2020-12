Daruieste un Craciun mai bun: In siguranta, #NUDOARACASA 

Vino in ParkLake si descopera bucuria de a darui!

In luna in care cele mai frumoase povesti se transforma in realitate, ParkLake Shopping Center te invita sa aloci din timpul tau pentru a aduce bucurie copiilor aflati in grija Asociatiei M.A.M.E. In ciuda contextului actual, dominat de nelinisti, care ne impune sa pastram distantarea sociala pentru a petrecere sarbatorile de iarna in siguranta, in ParkLake ai prilejul ca in luna decembrie sa daruiesti in siguranta un Craciun mai bun.

Daruieste cateva minute din timpul tau

Craciunul este pentru fiecare dintre noi sarbatoarea pe care o petrecem in familie, in confortul casei noastre, in jurul bradului impodobit, asteptand sa desfacem cadouri minunate. Insa in timp ce noi ne bucuram de gesturi simple si firesti alaturi de cei dragi, copiii aflati in grija Asociatiei M.A.M.E. se lupta pentru o noua zi.

ParkLake te invita ca in preajma sarbatorilor de iarna sa daruiesti cel mai de pret cadou – timpul tau pentru a ajuta acesti copii. Cu doar o fotografie poti contribui cu o donatie de 10 euro catre Asociatia M.A.M.E., care in cele din urma se vor transforma in cadouri minunate, la care acesti copii viseaza de-a lungul anului.

Tot ce trebuie sa faci este sa incarci o fotografie facuta la corner-ul amplasat in Main Square la postarea de pe pagina de Facebook a centrului comercial si impreuna vom aduce un strop de magie in viata acestor copii.

Asociaţia M.A.M.E. (Maternitate, Advocacy, Medicina, Educaţie) este o organizaţie non-profit care sprijina copiii şi tinerii diagnosticaţi cu cancer şi alte boli grave din Romania.

ParkLake a pornit pe urmele lui Mos Craciun

Craciunul nu poate exista fara cel care imparte cadouri tuturor copiilor, mici sau mari. Desi anul acesta Mos Craciun lucreaza de acasa, din Laponia cea indepartata, nimic nu il va opri sa ajunga la copii, nici macar distantarea sociala.

Chiar daca anul acesta cel mic nu il va putea imbratisa pe Mos Craciun, ParkLake te pune in legatura directa cu cel mai indragit prieten al celor mici, pentru ca sa-i poti darui copilului tau o experienta de poveste: o intalnire video in direct chiar cu Mos Craciun. Incepand cu 6 decembrie, intra pe www.parklake.ro si programeaza o intalnire video cu cel care are mereu de oferit doar bucurie. In perioada 14 – 20 decembrie, intre orele 16:00 – 20:00, din confortul casei voastre, locul unde va simtiti cel mai in siguranta, cel mic va strabate mii si mii de kilometri, cu viteza internetului, si va ajunge direct acasa la Mos Craciun.

Esti pregatit sa creezi un Craciun mai bun?

In siguranta #nudoaracasa

In contextul actual, ParkLake Shopping Center, a dezvoltat si adoptat masuri sporite de igiena si siguranta, pentru a oferi in continuare o experienta de shopping cat mai sigura si placuta clientilor sai. Astfel, a verificat si certificat procesele curente de igiena si curatenie in parteneriat cu SGS, liderul mondial in domeniul inspectiei, verificarii, testarii si certificarii, obtinand astfel Standardul de Evaluare SGS pentru Igiena si Dezinfectare. Acest lucru confirma respectarea stricta a protocoalelor si reglementarilor de ultima generatie aplicabile, asigurand in acest fel sanatatea si siguranta tuturor persoanelor care trec pragul centrului comercial.

In plus, ParkLake Shopping Center a dezvoltat o serie de programe speciale, adaptate contextului actual, sub conceptul in siguranta #nudoaracasa. Printre acestea se numara implementarea sistemului de monitorizare a traficului din interiorul centrului comercial si informarea publicului cu privire la starea acestuia prin intermediul website-ului www.parklake.ro, precum si instalarea sistemelor de masurare a temperaturii la toate intrarile in centrul comercial, accesul la dispensere cu gel dezinfectant in toate zonele comune principale (intrari in mall, zona de restaurante, coridoare, s.a.), stabilirea unui flux clar de circulatie in mall, precum si implementarea unor noi sisteme de semnalistica si informare menite sa transmita vizitatorilor masurile de protectie si conduita recomandate in interiorul centrului comercial.

