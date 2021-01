What's next in fashion? Participă la Fashion ROute: Fashion goes digital, fashion goes sustainable și află

Retailerii și producătorii de fashion s-au adaptat unui an tumultos în care au fost grav loviți de pandemie, de suspendarea comerțului offline și de cererea scăzută din partea consumatorilor. Ce urmează în industria de fashion și cum pot retailerii să își adapteze strategia la noile trenduri de digitalizare și sustenabilitate? Participă la Fashion ROute: Fashion goes digital, fashion goes sustainable și află!

Pandemia a afectat grav industria de fashion, atât la nivel de producție, cât și retail. Restricțiile de circulație în vederea evitării răspândirii noului coronavirus din 2020 au dus la închiderea centrelor comerciale, principalul motor al tranzacțiilor pentru retailerii de fashion. În acest context, retailerii și-au regândit strategia de business și au migrat masiv în eCommerce, demonstrând cât de necesar este online-ul în această piață. Totodată, pandemia a dus și la modificarea comportamentului de consum, cu atât mai mult cu cât situația economică a românilor a avut de suferit. Ce fel de îmbrăcăminte cumpără acum romanii? Spre ce branduri se îndreaptă? Ce fel de locații? Au avut de câștigat discounterii și outleturile? Dar mai ales, cât mai contează acum pentru un brand să fie sustenabil? A stopat pandemia demersurile de sustenabilitate ale jucătorilor sau din contra, le-a accentuat? La aceste întrebări și multe altele vom răspunde pe 18 ianuarie, de la ora 11:00 la Fashion ROute: Fashion goes digital, fashion goes sustainable, conferința dedicată industriei de fashion, organizată de retail.ro și powered by wall-street.ro. „Fashion goes digital, fashion goes sustainable", Fashion ROute va aborda teme precum ascensiunea eCommerce-ului în piața de fashion, noua realitate în piața brick&mortar, necesitatea unei strategii omnichannel și a unor tehnologii care să ofere experiențe consumatorilor, alături de subiecte precum sustenabilitatea în modă, evoluția outleturilor, discounterilor și a platformelor de resale, precum și interesul tot mai mare al românilor pentru recycling și upcycling. Primii speakeri confirmați la Fashion ROute: Fashion goes digital, fashion goes sustainable sunt: Raluca Radu, Country Manager Answear.ro, Robert Berza, General Manager Fashion Days, Elena Cobianu, Business Development GLAMI.ro și Alexandru Dincovici, Consultant Marketing Veranda Mall Online. De ce să participi la Fashion ROute: Fashion goes digital, fashion goes sustainable:

Vei află strategii, parteneriate și mișcări de succes de la marii jucători din piață

Vei înțelege cum modifică sustenabilitatea comportamentele de consum și de business în fashion

Vei afla cum să rămâi relevant pe o piață competitivă, unde comportamentul de consum este în continuă schimbare