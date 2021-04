Stilul absolut intalneste confortul de lux - ECCO ANINE SQUARED

Ce iti doresti de la o noua pereche de incaltaminte? Un look fermecator? Confort maxim indiferent de drum sau vreme? Ce spui daca ai putea sa ai toate acestea intr-o singura pereche? A venit momentul sa incerci ANINE SQUARED de la ECCO, inovatia ta favorita in materie de shoes in sezonul acesta.

comunicat de presa

Un adevarat trend global

O abordare premium si inovatoare a tendintelor in materie de incaltaminte, acesti pantofi ofera femeilor moderne, indragostite de fashion, o alternativa contemporana si eleganta la silueta traditionala specifica acestui tip de pantof.

Datorita esteticii sale minimaliste, clasice si extrem de versatile, ECCO ANINE SQUARED se potriveste cu orice ocazie, indiferent daca se asorteaza cu tinuta de zi cu zi sau la o cina de business sau o iesire relaxanta cu prietenii.

Indiferent de stilul pe care il alegi, ECCO ANINE SQUARED este intotdeauna raspunsul la intrebarea: Cu ce ma incalt astazi?

Cu o gama de balerini, pantofi si mocasini, precum si o selectie de piele si finisaje marca ECCO, cu ANINE SQUARED te vei bucura de un confort maxim si de luxul unei perechi de incaltaminte care va intoarce capete. Garantam!

Cu ECCO ANINE SQUARED nu trebuie sa alegi intre confort si look. Realizat cu propria tehnologie FLUIDFORM ™ Direct Comfort a marcii daneze pentru amortizare si recuperare ultra-moderne, amplasat pe o talpa din PU cu injectie directa, flexibila, usoara si confortabila, ECCO ANINE SQUARED are o potrivire si o senzatie naturala, ideala pentru cei ce stiu ce vor de la perechea lor de incaltaminte.

Ideea din spatele conceptului

„Ce este grozav la platforma ANINE SQUARED este ca nu a trebuit sa facem compromisuri in materie de confort pentru acest aspect trendy”, spune Trisha Cox ECCO Category Management ”Deoarece folosim o ultima forma anatomica, platforma urmeaza forma naturala a piciorului cu doar un usor look patrat chiar in fata. Acest lucru permite un spatiu amplu de miscare pentru degetele de la picioare. In plus, constructia FLUIDFORM ™ si tija inovatoare ANINE ofera un confort sporit pe tot parcursul zilei. ”

Descopera intreaga gama pe https://www.ecco-shoes.ro

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 99 de tari, la peste 2.250 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963 si are peste 21.300 de angajati in intreaga lume.