School chic: Intrați în noul an școlar cu epantofi.ro

Descoperă în noile colecții de pe epantofi.ro rucsacuri, accesorii și pantofi alese pentru începutul școlii.

Toată lumea se întoarce din vacanță și primul clopoțel va suna în curând.

Pentru unii va fi o etapă complet nouă, pentru alții va fi o întoarcere pe banca lor preferată. Este un moment minunat pentru a reînnoi garderoba elevilor de toate vârstele!

Gradiniță: copiii mici au nevoie în primul rând de comoditate, așa că ai grijă să-i alegi pantofi de interior comozi- sunt de obicei solicitați în majoritatea unităților. Cea mai bună alegere vor fi celi slip-on sau cu arici, care sunt ușor de pus în picioare.

Modelele Nuvola sunt comode și designul lor unic atrage mai ales preșcolarii noștri.

Cei mai tineri căutători de tendințe își vor găsi cu siguranță perechea de vis.

Sneakers cu talpă groasă sau pantofii sport din piele sunt un must have printre copii. Descoperă modele confortabile și la modă în colecțiile mărcilor Bartek, GEOX, adidas sau BIG STAR.

Unul dintre cele mai importante elemente ale vieții de scolar este rucsacul. Elevii nu se despart de el cinci zile pe săptămână, așa că merită să alegi unul care îi va plăcea copilului. Vei găsi modele interesante la mărci precum adidas, Vans, Converse și multe altele, disponibile în diverse culori și modele.

Colecțiile de încălțăminte selectate în campania BACK TO COLLEGE inspirată din stilul anilor 90 este dedicată adolescenților. Moda retro este în prezent tendința principală în colecțiile multor mărci de îmbrăcăminte și încălțăminte. În plus, serialele de cult din „Stranger Things” în prim plan se referă la stilul deceniilor anterioare. Sneakers în acest stil așteaptă pe fanii modei retro în ofertele New Balance, Vans și adidas.

Pentru iubitorii clasicului recomandăm deja iconicele Dr. Martens, care nu se demodează niciodată și sunt perfecte pentru toamnă. Cum să le poarte? Stil retro cu blugi, o cămașă, o cravată purtată nonșalant și o șapcă de baseball colorată.

Fetele vor fi mai interesate de genți pentru școală - aici merită să acordați atenție celor cu o curea solidă, mai lungă, care poate fi purtată și sub forma unei genți messenger - pe un umăr.

