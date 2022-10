REDUCERI de Iarnă: 5 tendințe pe care abia aștepți să le cumperi

Black Friday hot list: Reduceri majore la Puma, Adidas, CMP, Hugo, Reebok, Valentino, Pepe Jeans, Boss, toate disponibile pe epantofi.ro.

Goana după reduceri este oficial deschisă!

Ai plecat la „vânătoare” după pantofii și accesoriile perfecte care să reîmprospăteze garderoba ta de iarnă ? Relaxează-te! Cele mai dorite piese te așteaptă la un click distanță, pe epantofi.ro

Am selectat pentru tine de la brandurile noastre preferate o listă de shopping fall-winter care te va cuceri. Iată piesele FABULOASE pe care le poți cumpăra în această perioadă cu până la 60% REDUCERE:

Grăbește-te! Reducerile sunt valabile până pe 13.11!

Booties

Este mereu loc pentru o astfel de pereche în garderoba oricui- eleganța și versatilitatea le califică pentru a fi purtate non-stop până la primăvară.

Variantele de botine clasice, până la gleznă, arată minunat în piele, suede, material metalizat sau print-uri. Le găsești săptămâna asta la prețuri incredibile în colecțiile Rage Age, Simple și Valentino.

Botinele cu platformă sunt cel mai interesant trend din acest an – perfecte pentru un accent grunge la ținute aparent simple, combinate cu jeans-ii tăi favoriți sau cu tricotaje.

Alege o variantă colorată pentru un plus de originalitate.

Cizmele sunt cea mai frumoasă parte a sezonului rece, după Sărbători, bineînțeles.

Dacă faci parte dintre cele care așteptau momentul potrivit pentru a se afișa într-o pereche de cizme lungi, acum este momentul perfect pentru shopping: protagonistele sezonului 2022-2023 te așteaptă pe epantofi.ro la reducere.

Noi ne-am îndrăgostit de cizmele mușchetar cu toc, dar și de varianta biker cu talpă plată care este perfectă pentru toate ieșirile tale în oraș.

Cizmele mușchetar Rage Age

Botine cu platforma Simple

Botine cu toc subțire Rage Age

Sneakers Mayze Wild Puma

Un alt must have al sezonului este o pereche de sneakers și cum un print îndrăzneț nu se demodează niciodată, cu siguranță Sneakers Mayze Wild Puma ar putea fi alegerea ideală.

Sneakers Zero Hito HUGO

Dacă preferi o variantă all black, ușor de purtat, atunci cel mai bine ți se potrivesc Sneakers Zero Hit by HUGO, concepuți în linii simple și ușor de adaptat ținutelor de zi cu zi.

Ghete Jodhpur Fashion Th Chunky Lth Chelsea Tommy Hilfiger

O altă variantă potrivită sezonului este perechea de ghete Jodhpur by Tommy Hilfiger, cu inserții îndrăznețe de culoare.

Cele mai mari reduceri din această perioadă sunt la produsele brandurilor Puma, Adidas, CMP, Hugo, Reebok, Valentino, Pepe Jeans, Boss, toate disponibile pe epantofi.ro.