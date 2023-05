Stiluri de vis cu MODIVO

Povesti tesute - rochii parca desprinse din colectia unui maestru croitor, cu croieli spectaculoase, volane, pliuri, neaparat cu elemente suplimentare pentru a sublinia importanta ocaziei. Propunerile MODIVO pentru sezonul primavara-vara includ rochii la moda, cu croieli unice, gata sa confere un stil atipic oricarei tinute de seara, amintind de modelele celor mai luxoase branduri de odinioara. Printre acestea se numara rochia de cocktail tip "little black dress" a brandului scandinav Rotate, cu pliuri izbitoare si o funda spectaculoasa la spate. Rochia albastra cu o fanta adanca de la Elisabetta Franchi sau rochia in nuanta de roz pudrat, moale si fluida de la YAS vor crea, de asemenea, un efect demn de covorul rosu.

Taieturi atente - costumele vor fi din nou la putere in stilul de seara. Sunt apreciate pentru modul in care confera putere si incredere persoanelor care le poarta. Sunt identificate cu un element de stil indispensabil care determina succesul si atesta o personalitate puternica. Pentru primavara-vara, MODIVO propune un costum clasic Sisley intr-o nuanta crem, cu revere negre fanteziste si pantaloni largi pentru a completa look-ul. Fanii croielilor supradimensionate vor aprecia costumul de culoarea mierii, cu croiala lejera, de la marca daneza YAS, sau sacoul din piele care poate fi purtat ca o jacheta cu un finisaj modern si ajustat, de la Custommade.

Masculinitate moderna - printre tendintele masculine, este greu sa nu remarcam reaparitia stilului à la Old Hollywood, in care chic-ul se imbina cu accesoriile clasice, iar tendintele moderne fuzioneaza cu elementele retro. Imbracamintea de seara pentru barbati este din nou dominata de sacouri ultra-elegante in negru sau bleumarin, cum ar fi sacoul BOSS, care este asortat cu o esarfa la fel de eleganta in aceeasi culoare. Camasile albe cu gulerul ridicat revin, de asemenea, in voga, la fel ca si cardiganele demult pierdute, care servesc drept alternative mai casual pentru vestele foarte la moda in prezent.

Accesorii statement - sunt mici, sunt expresive, pot completa perfect orice look, iar marimea lor conteaza. Accesoriile au capacitatea sa schimbe complet stilul unei tinute. Pentru seara, MODIVO propune colierul stralucitor de la Weekend Max Mara, cu o croiala moderna, cerceii lungi si stralucitori Twinset sau cureaua aurie Elisabetta Franchi, care este o combinatie de ornament si bijuterie. Gentile si pantofii vor fi, de asemenea, o completare excelenta si atemporala a look-urilor de seara. Geanta "clutch bag" cu paiete de la Weekend Max Mara, cu profunzimea sa intensa si stralucitoare, aminteste de suprafata unei ape agitate sau ne evoca cele mai frumoase amintiri din perioada discotecilor. Pe de alta parte, geanta tip baguette argintie de la Gianni Chiarini este o sectiune transversala a ultimelor tendinte in materie de moda si un accesoriu esential, nu doar pentru seara. Giuseppe Zanotti combina, de asemenea, ornamentul si caracterul practic intr-o pereche de sandale clasice cu toc, cu o curea pe toata lungimea gleznei, in timp ce Furla ofera o versiune traditionala cu varf triunghiular intr-o nuanta de cafea cu lapte.

Pentru alte sugestii superbe pentru seri de cocktail, intalniri importante sau ocazii speciale, viziteaza pagina modivo.ro si aplicatia MODIVO. Let the good times roll!