Crocs o aniversează pe Hello Kitty

Cunoscuta pisicuță japoneză care a cucerit lumea împlinește 50 de ani. Crocs nu putea rata ocazia, așa că vă oferă o colecție minunată cu modele pe toate gusturile și Jibbitz Charms drăgălașe să sărbătoriți și voi evenimentul.

Pentru că sunt deja câteva generații de fani ai mascotei feline, Crocs vine cu variante pentru toate vârstele.

Pisicuța e reprezentată în varianta clasică în care a debutat, cu fundiță roșie pe cap și salopetă albastră.

Sabotul clasic Hello Kitty

Grafica prezintă urechiușe și mustăți fixe Hello Kitty pe suprafață și include Jibbitz charm cu fundă roșie. Bareta mobilă pentru fixare e lucioasă și are logo-ul Hello Kitty pe talpa interioară și capsă.

Ușor de încălțat și descălțat, ușor de curățat și cu uscare rapidă. Pot fi adăugate Jibbitz charms suplimentare. Are același confort patentat Crocs Lightweight.

Este flexibil, incredibil de ușor și fun de purtat. Orificiile de ventilație ajută piciorul să respire și să elimine apa sau murdăria.

Sabotul există în mărimi pentru adulți, dar și variante pentru copii și chiar bebeluși, așa că toată familia poate sărbători împreună ziua lui Hello Kitty cu încălțăminte asortată!

Hello Kitty Stomp Slide

Această variant decupată și cu talpă generoasă se adresează celor care au crescut cu Hello Kitty și nu și-au pierdut niciodată spiritul vesel și jucăuș. Cu talpa cu sclipici, acest model e numai bun de petreceri cu prietenii.

Înălțimea tălpii e de 6,9 cm, include un Jibbitz charm cu fundă roșie, are grafică Hello Kitty pe toată suprafața și talpă cu sclipici.

Talpa interioară are logo Hello Kitty și conformație anatomică, iar varianta are calitățile cu care Crocs te-a obișnuit: ușori, confort Lightweight, orificii pentru ventilație, flexibili, ușor de curățat.

Poți adăuga Jibbitz charms pe gustul tău, sau poți lăsa grafica originală să strălucească.

Hello Kitty Siren Clog

Pentru unii, vedeta colecției, sabotul cu platformă și toc e ideal pentru petreceri toată ziua și toată noaptea. O piesă statement, care poate fi centrul atenției în orice ținută.

Acest model vine cu două Jibbitz charms: funda roșie și Hello Kitty 3D, grafică Hello Kitty, talpă albastră cu sclipici.

Te înalță cu 9,2 cm în total, are logo-ul Hello Kitty pe talpa interioară, conformație turnată anatomică, orificii de ventilație, este ușor, flexibil și simplu de întreținut. Dacă vrei, mai poți adăuga Jibbitz charms să îi personalizezi pe gustul tău, fie din colecția Hello Kitty, fie din toată gama de accesorii disponibilă.

Set de 5 Jibbitz charms Hello Kitty

Pentru că știm ce greu e să alegi, am pus noi la un loc 5 Jibbitz charms Hello Kitty, pe care să le folosești pe rând sau toate deodată, pe gustul tău, la perechea de Crocs favorită.

Chiar dacă sunt atât de drăgălașe, accesoriile nu sunt jucării și trebuie ținute departe de copiii sub 3 ani.

Celebrează alături de noi jumătate de secol de Hello Kitty și fă lumea un loc mai drăgălaș și mai prietenos. Alege-ți favoritele din magazinele Crocs din AFI Cotroceni și Park Lake din București sau online de pe www.crocs.ro .

Vizionare placuta