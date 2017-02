Fata asta este cu adevarat speciala. Este frumoasa. A trecut prin cateva relatii, insa fara succes. A avut cateva sclipiri de speranta din cand in cand, insa nu a fost niciodata indragostita. Nu are nicio idee despre cum este dragostea adevarata, despre ce inseamna sa primesti iubire.

Daca iti permite sa intri in viata ei, tine minte ca i-ai castigat increderea. Acest lucru este un eveniment rar. Nu pentru ca este timida, insa pentru ca stie ca ai putea sa o faci fericita. Pentru ca stie ca meriti timpul ei. Pentru ca stie ca esti special.

Cand iesiti in oras, nu te astepta sa iti povesteasca imediat viata ei. Nu presupune ca va fi vorbareata. Are emotii, insa indrazneste sa iasa din zona ei de confort... si asta doar pentru tine. Aminteste-ti tot timpul ca acest lucru este deosebit pentru ea.

Cand te roaga sa ii fii alaturi, nu te speria. Ai incredere in voi, cu siguranta te place. Arata-i ca poate avea incredere in tine si ca esti barbatul pe care l-a asteptat intreaga viata. Arata-i ca a meritat aceasta asteptare, ca toti acesti ani fara dragoste au meritat pentru ca acum te are pe tine.

Demonstreaza-i ca nu o sa pleci cand lucrurile vor deveni serioase sau cand vor exista probleme. Uita-te in ochii ei, spune-i ce simti si nu da inapoi. Ofera-i posibilitatea de a creste alaturi de tine, de a iubi neconditionat. Esti prima persoana pe care a iubit-o vreodata. Si, daca ai noroc, vei fi si singura.