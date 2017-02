Incerc din greu sa accept sa viata noastra se indreapta in directii diferite - directii care credeam ca pentru noi doi au un punct final comun. Stilul nostru de viata este diferit, tu ai ales o cale, eu alta. Amandoi stiam ca trebuie sa ne traim visurile, insa nu stiam ca trebuie sa le traim separat si ca va fi atat de greu de acceptat.

Ne-am dorit amandoi sa facem lucrurile sa functioneze. Insa iata ca nu s-a putut si asta pentru ca dragostea nu este singurul factor important intr-o relatie de succes.

Sunt momente in care stau si ma gandesc... si imi dau seama ca mi-as fi dorit sa nu vrem lucruri atat de diferite. Mi-as fi dorit sa avem o relatie normala, sa imbatranim impreuna intr-o casuta simpatica situata la iesirea din oras.

Insa amandoi am decis sa ne urmam visurile, pasiunile, scopurile si sa traim asa cum trebuie. Si este absolut normal. Uneori ne despartim de persoana pe care o iubim pentru ca viata are planuri diferite pentru noi, planuri pe care poate acum nu le putem vedea.

Poate ca amandoi vom intalni alte persoane, persoane care ne vor iubi in mod diferit. Poate ca amandoi vom fi mult mai fericiti asa. Sau poate ca in urmarirea visurilor noastre drumurile noastre se vor intersecta din nou. Insa in aceste momente vreau sa cred ca acesta nu este sfarsitul povestii noastre insa, daca este, va trebui sa il acceptam si sa fim recunoscatori pentru ca ne-am iubit.

Este greu de acceptat, insa exista mult mai multa iubire in aceasta lume. Iubirea este singurul lucru pe care toti ne-o dorim pe termen lung. Uneori, poate ca cel mai mare sacrificiu pe care il poti face intr-o relatie este sa renunti la iubire pentru o viata frumoasa nu doar pentru tine, ci si pentru el. Nu te agata cu egoism, iubirea adevarata este intotdeauna despre doua persoane.

Da, uneori nu ramanem cu persoana pe care o iubim si este in regula pentru ca viata are planuri diferite pentru noi... si este mai bine sa traiesti o poveste frumoasa de dragoste pe care apoi sa o pierzi decat sa nu ai nimic de iubit.