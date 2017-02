Nu a fost adusa pe acest pamant pentru a fi inteleasa. Daca accepti complexitatea ei, vei avea un companion pe tot parcursul vietii, o persoana loiala, aventuriera, sincera si romantica.

Este femeia care trece pe langa tine pe strada. Radiaza de energie. Te uiti la ea si te intrebi care este numele ei. Privirele voastre se intalnesc, iar ochii ei transmit atat de multa intensitate incat simti ca o cunosti de o viata... Insa ea nu observa ca esti coplesit de prezenta ei. Nu se opreste din proprie ei lume.

Este puternica, independenta si extrem de pasionala

Stie ce vrea si munceste din greu pentru a obtine tot. Are drumuri pe care vrea sa le urmeze si obiective pe care sa le atinga. Ea isi urmareste visurile precum un ghepard la vanatoare de gazele.

Este libera

Ea va disparea din cand in cand. Se va muta intr-un alt oras/ intr-o alta tara dintr-un capriciu. Acasa este locul in care ea vrea sa fie, indiferent de cat de departe de oamenii dragi este acesta. In momentul in care se simte sufocata, iese pe usa si nu mai priveste inapoi. Face doar ce ii place si devine extrem de capricioasa si deprimata in momentul in care cineva incearca sa ii dicteze viata.

Indura vremurile dificile

Fie esti de partea ei, fie o lasi libera.

Isi accepta durerea si o transforma in combustibil, in avantaj. Stie ca pentru a ajunge acolo unde isi doreste trebuie sa depaseasca obstacole si sa isi imbratiseze proprii demoni. Aceasta este singura cale adevarata pentru a creste ca o fiinta umana. Prefera sa lupte decat sa stagneze.