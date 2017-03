Vreti ca de fiecare data sa aveti un machiaj perfect? Atunci ati ajuns fix unde trebuia. Am gasit recent pe Brightside cele mai bune si eficiente trucuri de machiaj care sa va ajute in aplicarea machiajului pentru a obtine un look frumos, impecabil, de fiecare data.

1. Ochi expresivi

Pentru a atrage privirea in zona ochilor, este foarte important sa aplici o nuanta deschisa si usor sidefata in centrul pleoapei mobile. Acest truc va crea impresia de ochi mai expresivi, mai luminosi si chiar mai mari.

De asemenea, aplica intotdeauna un fard mai inchis la culoare in coltul exterior al ochilor, usor sub zona arcadei.

foto: Tina Pollack / MakeupAndArtFreak

2. Cum sa aplici corect fondul de ten

Este foarte important ca, pentru inceput, sa aplici un primer mat. Asteapta cateva secunde pentru ca acesta sa se usuce, apoi aplica o cantitate mica de fond de ten pe fata si foloseste un buretel umed pentru a intinde cat mai bine produsul. Concentreaza-te pe zona T.

Aplica un corector peste orice pata sau cos si foloseste o pudra pulbere pentru un aspect mat si un machiaj perfect pe parcursul intregii zile.

foto: Tina Pollack / MakeupAndArtFreak