An de an, pe 8 martie sarbatorim Ziua Internationala a Femeii. Femeile au parcurs un drum lung in lupta lor pentru egalitate. Pentru acest an am adunat cele mai frumoase citate de la cele mai puternice femei din intreaga lume. Aceste afirmatii puternice ne vor inspira in acele momente in care simtim ca nu mai putem.

Va invitam sa le cititi si sa le impartasiti cu toate femeile din viata voastra:

1. "Nu tine langa tine oameni care te trag in jos. Ai incredere in instinctele tale…relatiile bune te fac sa te simti bine. Si nu este vorba doar despre omul cu care te casatoresti, e vorba si despre prietenii pe care ti-i alegi." - Audrey Hepburn

2. "Am facut intotdeauna ceva ce nu eram pregatita sa fac. Cred ca doar asa poti sa evoluezi. Sunt acele momente in care gandesti ca nu crezi ca ai sa reusesti dar mergi tot inainte si in cele din urma ai sa reusesti." - Ellen DeGeneres

3. "Nu cred in vina, ci cred in a trai urmandu-ti impulsurile cata vreme nu ranesti intentionat o alta persoana si nu ii judeci pe cei de langa tine. Cred ca ar trebui sa traiesti liber." - Angelina Jolie

4. "Pentru fi de neinlocuit, trebuie sa fii intotdeauna diferita." - Coco Chanel

5. "Noroc? Eu nu cred in noroc. Nu m-am bazat niciodata pe el si ma tem de oamenii care o fac. Pentru mine norocul inseamna cu totul altceva: multa munca." - Hillary Clinton

6. "Respira. Uita. Si reaminteste-ti ca in acest moment, tu esti singura persoana pe care te poti baza cu adevarat." - Oprah Winfrey

7. "Am pierdut dorinta de a-i multumi pe cei care nu ma plac, de a-i iubi pe cei care nu ma iubesc si de a zambi la cei care nu vor sa-mi zambeasca." - Meryl Streep

8. "Cred in roz. Cred ca rasul este cea mai buna metoda pentru a arde calorii. Cred in sarut. Cred ca trebuie sa fiu puternica atunci cand lucrurile nu merg asa cum trebuie. Cred ca fetele fericite sunt cele mai dragute. Cred ca maine este o alta zi si cred in miracole." - Audrey Hepburn

9. "Nu vorbesc pentru mine ci pentru cei fara voce… Cei care au luptat pentru drepturile lor… Dreptul de a trai in pace, de a fi tratati cu demnitate, dreptul lor la oportunitati egale si dreptul de a fi educati." - Malala Yousafzai