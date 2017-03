Prima intalnire cu un tip atragator, inteligent, pe care n-ai vrea sa-l scapi usor printre degete. Din punctul tau de vedere, lucrurile merg in linie dreapta spre a doua intalnire. Din punctul lui, doar el stie. Invata sa-i citesti gandurile descifrandu-i limbajului trupului. De cele mai multe ori, transmitem mesajele prin gesturi mai bine decat prin cuvinte.

Comunicarea este importanta, insa limbajul trupului este crucial pentru relatia cu cei din jur. Daca prin vorbire adevarul poate fi usor modificat, prin gesturi mesajul este cat se poate de sincer. Asa ca e bine sa stii cateva notiuni despre limbajul non-verbal.

Foloseste-te de limbajul trupului ca sa-ti cunosti partenerul mai bine

Se vrea barbatul alfa

Folosindu-te de gesturi, potimai usor decat prin replici. Vrei sa stii daca partenerul tau este interesat de tine? Explicatiile urmatoare te vor ajuta sa-ti raspunzi singura.

Majoritatea reprezentantilor sexului tare cred ca o femeie va fi atrasa de cel care domina spatiul in care se gaseste si ea. Ar avea sens din punct de vedere biologic, pentru ca, in lumea animalelor, femelele cedeaza masculilor care furnizeaza mancare si contribuie la inmultirea speciei.

Regula nu este valabila in cazul oamenilor, dar s-a observat o revenire usoara la instinctele primitive. O sa observi de la o posta un barbat care incearca sa flirteze. Se vrea in centrul atentiei si cauta sa-i faca pe ceilalti sa se simta inferiori. Varianta moderna imbunatatita a barbatului alfa este urmatoarea: sta intr-un loc, pe un fotoliu, sa zicem, si incepe sa-si marcheze teritoriul insirand in jurul sau telefonul, cheile de la masina, tigarile.

foto interior si prima pagina: nd3000 , Shutterstock